Выступая на 17-й сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин объявил, что превратился в функцию, а потому ему совершенно безразлично, кто и в чем его обвиняет. "Как меня только не изображали: и с клыками, и так, и сяк, во всяких ракурсах. Так что меня это не колышет", - пояснила с большого экрана функция, имеющая внешнее сходство с Владимиром Путиным.

Прежде чем перейти к содержанию доклада функционирующего Путина, два слова о самой площадке, которая была создана в 2004 году с примерно такими же целями, с которыми годом позже был создан телеканал Russia Today. Разница лишь в том, что Валдайский клуб все эти годы собирал путинскую "экспертную" обслугу со всего мира, навешивал на них бирку "интеллектуалов" и инструктировал их как и за что хвалить Россию, а детище покойного Лесина и процветающей ныне Симоньян использовало эти наработки и часть "экспертов" Валдайского клуба для оболванивания граждан дальнего и ближнего зарубежья.

За эти годы путинская Россия сильно деградировала и клуб "Валдай" несколько сменил курс: от вранья о том, как процветает Россия перешел к потугам читать миру нравоучения, рассказам о том, в каком совершенно неправильном направлении движется планета, в каких грехах погряз Запад, и как, следуя наставлениям Путина, человечество может исправиться. Были в истории валдайской тусовки и забавные эпизоды. Невозможно забыть, как в 2012 году на этом форуме обсуждался вопрос когда именно Россия станет Швейцарией по уровню и качеству жизни граждан. Городу и миру был предъявлен "экспертный" доклад, что Россия станет Швейцарией в 2030 году. Очень надеюсь, что этот прогноз утаили от швейцарцев, во имя гуманности…

Интонации проповеди в путинском докладе и в этот раз преобладали. Ссылаясь на "Маленького принца" Экзюпери Путин строго потребовал от землян "прибирать свою планету". Характерно, что это назидание исходит от человека, чья политика только что привела к отравлению Тихого океана в районе Камчатки, к преступлению, которое подручные Путина тут же свалили на безответные водоросли и вулканы. Можно долго перечислять локальные экологические катастрофы, включая разлив нефти в Норильске, задыхающиеся от мусора города, отравленные реки и озера и варварски вырубленные леса. После этого призыв к человечеству заняться "генеральной уборкой" выглядит особенно забавным.

Равно как и длинные пафосные рассуждения о "размывании нравственных ценностей", о доверии, которое "требуется укреплять повсеместно". Причем, что характерно, "укреплять доверие" следует в том самом киберпространстве, за безобразия в котором вот только что были наложены именные санкции на 6 офицеров ГРУ.

В какие-то моменты создавалось впечатление, что спичрайтеры специально глумятся над Путиным. Например, уже не в первый раз эти весельчаки вставляют в его выступления призывы к подражанию Франциску Ассизскому. Само сопоставление Путина, "друзья" которого все поголовно вошли в список Форбса с проповедником "нищего жития" выглядит издевательством.

Весь обличительный пафос Путина направлен исключительно против "погрязшего в грехах" Запада, на похоронах которого Путин пообещал простудиться. Любой диктатор для него вне критики. На вопрос об османских амбициях Эрдогана, Путин разразился таким потоком комплиментов, что в какой-то момент стало казаться, что у него к турецкому диктатору есть сугубо личная симпатия, а, возможно, и нечто большее. "Эрдоган – человек гибкий", "президент Эрдоган проводит независимую внешнюю политику, не реагируя ни на какое давление", "с таким партнером не просто приятно, с таким партнером надежно работается", - такой поток комплиментов Путин не адресовал никому в последнее время. Даже своему закадычному другу, Никите Михалкову, у которого только что был день рождения. Так что Армении, которой напрямую угрожает Эрдоган, следует забыть о помощи, которую Путин обязан ей оказать по договору ОДКБ…

Облизав зачем-то Эрдогана, заклеймив в тысячный раз Запад, Путин стал пугать землян Венерой, пригрозив что если они не исправятся, то температура будет 462 градуса, как на соседней планете, а затем перешел к Навальному. Тут он, не называя оппозиционера по имени (только "гражданин" и "фигурант") повторил мантру, мол, "хотели бы убить – зачем выпустили", затем рассказал, что лично спас Навального, дав поручение Генеральной прокуратуре разрешить ему выехать в Германию. После чего принялся возмущаться жадностью немцев, которые не дают ему биологические материалы Навального. "Дайте нам биологический материал! Ну, ничего же не дают!" - сокрушался президент РФ. Зачем ему лично биологический материал Навального, Путин не уточнил. Учитывая, что за время пребывания в омской клинике, врачи могли и наверняка собрали этого материала вполне достаточно для любого исследования, страдания Путина могут объясняться либо тем что омские врачи скрывают от Путина ценные образцы, во что я поверить не могу, либо у Путина какие-то особые виды на частицы тканей лидера российского протеста…

Очередное общение Путина с валдайскими холуями длилось 2 часа 42 минуты и 49 секунд. Не думаю, что он хотел сказать миру нечто новое. Скорее, просто совершал ритуал, отбывал номер. Он же – функция, а с функции какой спрос.

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