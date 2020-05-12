Путина берегут от коронавируса: знавший его писатель раскрыл неожиданную причину

Президента России Владимира Путина берегут от возможности заразиться коронавирусом его соратники, боясь потерять влияние.

Об этом OBOZREVATEL сказал финский писатель и журналист, знавший Путина и его окружение лично, комментируя инфицирование COVID-19 его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Владимир Путин и Дмитрий Песков МК

"Песков не появлялся на публике с 30 апреля. Либо тоже сидел в каком-то своем бункерочке, либо был на самоизоляции из-за контакта с носителем. Например, с тем же Мишустиным (премьер-министр Михаил Мишустин – ред). Путин сам трясется за свою жизнь и здоровье, а его окружение не хочет потерять работу. Умри Путин – и где гарантия, что никого не выкинут на улицу? Нет, надеяться нам всем рановато. Его берегут", – пояснил Запольский.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который заболел коронавирусом COVID-19, последний раз публично появлялся 30 апреля на совещании у главы страны Владимира Путина. Вероятно, речь идет именно о видеоконференции.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.