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12 мая • обновлено в 17:08
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Путина берегут от коронавируса: знавший его писатель раскрыл неожиданную причину

2.9т
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Президента России Владимира Путина берегут от возможности заразиться коронавирусом его соратники, боясь потерять влияние.

Об этом OBOZREVATEL сказал финский писатель и журналист, знавший Путина и его окружение лично, комментируя инфицирование COVID-19 его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Владимир Путин и Дмитрий Песков

Владимир Путин и Дмитрий Песков

МК

"Песков не появлялся на публике с 30 апреля. Либо тоже сидел в каком-то своем бункерочке, либо был на самоизоляции из-за контакта с носителем. Например, с тем же Мишустиным (премьер-министр Михаил Мишустин – ред). Путин сам трясется за свою жизнь и здоровье, а его окружение не хочет потерять работу. Умри Путин – и где гарантия, что никого не выкинут на улицу? Нет, надеяться нам всем рановато. Его берегут", – пояснил Запольский.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который заболел коронавирусом COVID-19, последний раз публично появлялся 30 апреля на совещании у главы страны Владимира Путина. Вероятно, речь идет именно о видеоконференции.

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Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
Персоны
Дмитрий Запольский Дмитрий Песков Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Никонов Сергей
Никонов Сергей
Пора этому политбюро старых маразматиков клеить ласты.
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
У Путина много клонов,в случае чего,отряд не заметит потери бойца.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
____ Климкин рассказал как москали водрузили красный знамя на здание Рейхстага, скинув жевто-блакитный флаг Украины который весел там уже несколько дней. ____
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