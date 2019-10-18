На Земном шаре уже давно не осталось каких-то более или менее масштабных мест, о которых цивилизованный мир не имеет представления, но всего пять веков назад ситуация была совершенно другой. Из Старого Света отправлялись многочисленные экспедиции, которые открывали неизведанные земли.

Собственно говоря, в конце концов, цель была достигнута и мировоззрение изменено настолько, что выжившие в этих мясорубках люди, начисто забыли о своих предках и своей культуре. Спустя столетия, исследователи стали открывать заброшенные города или гигантские сооружения, но добиться от местного населения пояснений касательно этих находок не получалось. Они уже ничего не помнили.

Тем не менее, тот опыт заставил более тщательно разработать грань человечности, за которой начинается дикий, животный мир, пусть и населенный людьми. Собственно говоря, с тех пор стала постепенно складываться и формализоваться структура того, что мы называем общим словом "цивилизация".

В конце концов, были подписаны международные конвенции, в которых закреплены права и свободы людей и граждан, которые являются фундаментальными для нашей цивилизации, невзирая на религиозные, этнические и другие отличия. Мы не зря привели пример каннибализма, поскольку это – совершенно неприемлемое явление для всей нашей цивилизации.

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Но вслед за этим были формализованы нормы поведения стран в тех или иных критических ситуациях. Если отдельно взятая страна подписала эти конвенции, то тем самым она подтверждает свою принадлежность к нашей цивилизации. Очевидно, что обратные действия какой-то страны будут иметь прямо противоположные последствия. Выход из таких конвенций указывает на отдалении страны от цивилизационных основ и погружение во все тот же самый животный хаос. Даже попытка выхода из таких конвенций уже говорит о многом.

Так вот, на днях стало известно о том, что Путин направил в госдуму послание, в котором обосновал необходимость выхода из обязательств, изложенных в Первом дополнительном протоколе к Женевской конвенции 1949 года, ратифицированной еще совком в 1089 году. Вот что пишут об этом американские СМИ:

"Президент России Владимир Путин отозвал дополнительный протокол к Женевским конвенциям, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов".

То есть, развязав уже несколько войн, Путин решил создать правовое болото в самой РФ, которое ликвидирует ответственность лиц, совершивших военные преступления, и сигнализирует миру о том, что теперь у Москвы на сей счет – другое мнение. Таки образом, он уже де-юре превращает свою страну в бантустан. Если дедушка еще просидит на троне, то и вопрос каннибализма может быть пересмотрен. Все к тому идет.

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