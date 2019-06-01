Путин может уйти из власти и назначить преемника — политолог

Президент России Владимир Путин на президентских выборах в 2024 году может уступить кресло главы государства нынешнему премьер-министру Дмитрию Медведеву, а потом вернуться в него еще раз, либо же назначить себе преемника и вообще уйти из власти.

О вероятных сценариях в интервью OBOZREVATEL рассказал российский политолог Александр Морозов.

"Путин может и не возвращаться, если передаст дела преемнику, и они пойдут хорошо с его точки зрения. Или же путинистам удастся построить всю систему передачи власти “сыновьм”, чем они и занимаются. Тогда Путин может спокойно оставаться на пенсии и доживать свой срок великим создателем новой модели российского государства. Может, так же уступить свое место Медведеву, а потом вернуться в него еще раз", — предположил политолог.

Владимир Путин

В качестве преемника, по словам Морозова, Путин может выбрать кого-то из нынешних молодых губернаторов. Но такую фигуру он обозначит за два года до самих выборов.

"В ближайшие 5 лет любимцем Путина может стать кто-то из молодых губернаторов. У этого варианта есть заметное но: Путин никому не рассказывает о своих симпатиях, никто не приближен к нему и все они еще очень далеки от президентской должности. Если же он пойдет на такой вариант, то фигуру из молодых политиков выберет не раньше 2022-го года", — подытожил Морозов.

Как сообщал OBOZREVATEL, рейтинг российского президента Владимира Путина упал до исторического минимума. Ему больше не верят.

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