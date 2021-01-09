Путин может стать последним президентом РФ, – Обухов

Владимир Путин может оказаться последним президентом Российской Федерации, поскольку к очередным президентским выборам 2024 года РФ как государство может перестать существовать.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал глава Фонда "Stop Inform Terror" (США) Герман Обухов. "Скорее всего, никакого преемника не будет. Когда рассыплется Россия, о каких преемниках Путина можно говорить?" – заметил он.

В этом контексте он провел параллель с развалом Советского Союза. "Кто был преемником у Горбачева? Никого. Ельцин не был преемником – он стал президентом России", – напомнил политик.

По его оценкам, в 2021 году в России, вероятнее всего, не произойдет смены власти, Путин останется на посту. "У меня есть сомнения, что в 2021 году Путин вдруг исчезнет. Не потому, что он такой сильный, мощный, а просто потому что у любой страны есть инерция", – пояснил Обухов.

Он заявил, что Путин не является единоличным главой государства, он возглавляет кремлевскую "мафию" и выполняет ее пожелания. "Путин – главарь мафии. Он не диктатор, как многие думают. Он все равно делает то, что нужно окружению", – подчеркнул Обухов.

Как писал OBOZREVATEL, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал силы, которые, по его мнению, могут пошатнуть власть Путина в России. По его словам, они растут каждый день.