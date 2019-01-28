Путин может потерять интерес к Украине: экс-вице-премьер России назвал условие

Президент России Владимир Путин может потерять интерес к Украине, как только достроит магистральный газопровод "Северный поток 2". Он будет проходить из России в Германию через Балтийское море.

Тогда Украина, как некий лакомый кусок, с которым нужно о чем-то договариваться, может вообще перестать существовать для Путина, сказал в интервью OBOZREVATEL бывший вице-премьер России Альфред Кох.

"Как только Путин достроит "Северный поток-2", он будет считать, что у него есть колоссальный рычаг давления на Украину в виде газового трафика. Сегодня по большему счету, этот трафик не имеет альтернативы, и Путин хочет-не хочет, вынужден какие-то минимальные отношения с Украиной поддерживать", — считает Кох.

Строительство "Северного потока-2"

По его мнению, в этом случае может быть два варианта развития ситуации.

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"Оба эти варианта абсолютно противоположные: либо Путин просто про Украину забывает, либо напротив – она станет прекрасным объектом для подъема его рейтинга. Ведь угрозы прекращения газового потока в Европу тогда уже не будет", — сказал он.

По словам Коха, до того момента российский президент не будет проводить резких военных действий в отношении Украины.

"Если российская армия открыто войдет на территорию Украины, то Россия неизбежно попадет под понятие страны-агрессора. У Запада не будет лазейки сказать, что это не так. Пока ОБСЕ и прочие дурацкие организации находят всевозможные оправдания: а вот мы не видели русских солдат, а это добровольцы. Сам Путин то же всегда старается оставить открытой дверь для отступления. Ни ему, ни Западу не хотелось бы окончательно рвать отношения", — поведал бывший вице-премьер.

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