Путин может "пересидеть" Сталина, но с ним будущего у России нет. Интервью с оппозиционером

Голосование за поправки в Конституцию РФ является незаконным по ряду причин. Оппозиция не может повлиять на ситуацию – решение уже принято. Участие в голосовании жителей аннексированного Крыма – еще один источник проблем для Кремля.

Президент РФ Владимир Путин хочет войти в историю, но для новой военной авантюры у него нет ни сил, ни средств. Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал российский оппозиционер Юрий Медовар.

– Почему вы считаете голосование незаконным?

- Во-первых, изменения в статьях Конституции выносятся на всероссийский референдум, на котором должно присутствовать более половины избирателей – 50% плюс 1 голос. Во-вторых, каждая поправка выносится отдельно – "да"-"нет". 20 поправок – 20 бюллетеней.

Я в первый раз с 1970 года не принимаю участия в голосовании. Я отказался быть членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, подписал "Обращение трехсот" - сейчас таких, как я, уже больше – тех, кто отказывается принимать участие в этом фарсе.

Мы не пошли на голосование, мы не поддерживаем этот балаган, и мы считаем, что он абсолютно незаконен. Он вне закона. Как, собственно, и Путин с 2012 года не является президентом Российской Федерации, потому что он нарушил 81-ю статью Конституции.

– Что в сложившейся ситуации может сделать оппозиция, кроме того, что призывать к бойкоту голосования?

– Оппозиция, как всегда, разделилась. Есть оппозиция правая, есть оппозиция левая, есть оппозиция Леши Навального – непонятно, к кому она относится.

Мы ничего не можем сделать, потому что решение уже принято – принято Думой, Советом Федерации. Но Путин захотел показать всему миру, что его поддерживает весь народ.

У нас всё происходит традиционно. Например, мне сообщили вчера (25 июня, – Ред.), что в Рублевский водозабор с утра пригнали целую колонну, всех работников на голосование в 8 утра. Про электронное голосование я даже говорить не хочу – это стопроцентная фальсификация.

Якобы пандемия, поэтому из-за нее недельное голосование. Но это все фарс.

Это вообще никому не надо. Тратятся миллиарды. А если учесть, сколько людей заболеет из-за этого. Бедные члены комиссии вынуждены неделю сидеть в масках и в перчатках в такую жару. А без маски тоже нельзя.

Голосование за поправки в Конституцию России

– Но есть же еще, условно говоря, фактор Майдана. Когда в Украине к власти пришел Янукович, многие тоже думали, что это надолго. Но совсем скоро произошел Майдан. Почему вы не допускаете чего-то подобного и в России?

– Да потому что мы – не вы. Есть разница в ментальности народов. Свободный человек пойдет на Майдан. Но человек, который привык лизать одно место и все время быть в рабском состоянии, никогда не пойдет на Майдан.

Есть разница между украинцами и русскими. Вот такие мы "братья". Вы смогли, а мы нет.

– Так же, как и в случае с выборами в Госдуму, в этом голосовании участвует аннексированный Крым. Отсюда возникает вопрос легитимности.

– Если принимать во внимание международное право, это нелегитимно. Всё. Могу сказать одним словом. В России установлено верховенство российского права над международным, но такого не должно быть.

Дальше будут суды, будут проблемы, потому что мы не исполняем решения международных структур.

Помните, как было с захватом украинских кораблей в Керченском проливе? Раз не отдали суда, значит, ни одно ваше судно не будет заходить в порты.

– То есть это голосование в Крыму – еще одна причина проблем России.

– А у нас есть проблема – царь. У нас вообще ничего нет без проблем. Вся Россия – проблема мирового масштаба.

Владимир Путин

– 29 июня Путин собирается выступить с обращением. Во-первых, это ведь нарушение процедуры, разве не так? Ведь это посреди голосования – оно заканчивается только 1 июля. Во-вторых, что он может важного сказать?

– Вы все правильно сказали – это нарушение процедуры. День до голосования называется днем тишины, а он посреди голосования хочет объяснить, для чего народу надо голосовать. Так что какая там процедура! Этого голосования вообще не должно было быть. Мы вообще непонятно, как, и непонятно, за что голосуем.

Что он будет говорить? Я не знаю. Он в последнее время столько говорит, что даже трудно понять, что он хочет сказать.

Для чего Путин обнуляется? Сталина он, скорее всего, пересидит. Николая I тоже – тот сидел 29 лет, а он просидит 36, если ласты не склеит. Он пересидит и Екатерину II.Остается недосягаемым Иван Грозный – он был на троне больше 50 лет, потому что с детства вошел.

Как я понимаю, такие люди, как он, очень тщеславны – как все маленькие наполеончики. Он хочет войти в историю государства российского. Войти-то можно, только с каким знаком – с "плюсом" или с "минусом"? Герострат сжег храм Артемиды и вошел в историю, но как разрушитель.

– Действительно, из отдельных заявлений Путина можно сделать вывод, что он хочет войти в историю. Считаете ли вы, что ради этого он может пойти на новую военную авантюру?

– Это очень сложный вопрос. Я не военный аналитик, но, думаю, сейчас у него не хватает ни сил, ни средств, ни международной поддержки для этого. Посмотрите, кто приехал на это "победобесие"? (Парад Победы в Москве, – Ред.) Собрались "самые уважаемые" президенты всего мира.

Любая авантюра сейчас выйдет очень большим боком. Наверное, советники у него есть, кого-то он слушает.

Юрий Медовар Ридус

– Исходя из того, что вы сказали, создается совсем невеселая картина будущего Российской Федерации. Когда будет хоть какой-то просвет?

– С Путиным у России будущего нет. Это Володин говорит: "Есть Путин – есть Россия". А я говорю по-другому: "Есть Путин – нет России". В путинизме ничего не может развиваться. Это сплошное болото. В болоте, кроме жаб и клюквы, ничего полезного нет.