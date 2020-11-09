Фейгин назвал единственного возможного преемника Путина

Татьяна Гайжевская Новости России 17:43, 9.11.2020

Президент РФ Владимир Путин может передать власть только собственной дочери Екатерине Тихоновой.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал российский правозащитник Марк Фейгин. "С моей точки зрения, Путин может отдать власть только своей дочери Тихоновой, больше никому", – предположил он.

"Кому он может доверять? Я не представляю. За все эти годы вокруг него была вереница людей, но сказать, кто из них самый доверенный, я бы не решился", – заметил правозащитник.

По его мнению, Путин является крайне недоверчивым человеком. "Честно говоря, Путин – человек из той категории, у которой настоящих друзей нет, он никому не может доверять на сто процентов. Только своим дочерям. У него две дочери, значит, одной из них", – резюмировал Фейгин.

Как писал OBOZREVATEL, у Владимира Путина есть две дочери – Мария и Екатерина. Обе живут под другими фамилиями и публично отрицают родство с главой РФ.

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