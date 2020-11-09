Путин может отказаться от власти из-за тяжелой болезни, – Фейгин

Президент РФ Владимир Путин согласится покинуть высший пост только в случае ухудшения состояния здоровья. Слухи об этом активно распространяются в прессе, но проверить их невозможно.

Косвенным указанием на то, что Путин серьезно болен, могут служить "отдельные политические события в России, когда власть лихорадочно начала решать вопрос срочной пролонгации власти Путина". Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

"Информация о болезнях Путина циркулирует, и она непроверяема. Да, он на 69-м году жизни. Вполне можно предположить, что у человека в таком возрасте при его, мягко говоря, напряженных занятиях – а у диктаторов они всегда такие – страх насильственной смерти, – болезни точно есть. У нас ходят слухи о раке нижнего отдела", – сказал Фейгин, комментируя предположение издания The Sun о том, что Путин может страдать болезнью Паркинсона.

Правозащитник заметил, что и это предположение невозможно проверить. Но он обратил внимание на последнюю видеозапись РИА Новости, "где он идет с охраной по территории Кремля, то там он очень специфически держит руку, подергивая".

"Некоторые считают, что у него к грудной клетке прикреплен порт для химиотерапии. Есть такая процедура, ты постоянно ходишь с этим портом, закрытым пластырем, и тебе подсоединяют специальные провода и проводят химиотерапию", – пояснил Фейгин.

Он добавил, что в смысле выпадения волос, которым обычно сопровождается химиотерапия, "тоже есть специфика, как это работает".

"То ли Паркинсон, то ли рак может у него быть? Да, я не исключаю. Дыма без огня не бывает. Но Путин все равно до конца никогда не уйдет из власти. Даже если такое произойдет, то он останется в каком-то качестве – председателя госсовета, пожизненного сенатора. Заставить Путина уйти от власти может только здоровье. Я считаю, с Паркинсоном он бы никуда не ушел", – сказал Фейгин.

Как писал OBOZREVATEL, издание The Sun со ссылкой на свои источники в Москве сообщило, что якобы 68-летний Владимир Путин может страдать болезнью Паркинсона. По этой причине он может уйти в отставку в 2021 году.