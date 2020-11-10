Путин может отказаться от власти из-за тяжелой болезни, – Фейгин
Президент РФ Владимир Путин согласится на уход из власти только по состоянию здоровья, убежден Марк Фейгин
Болезнь Паркинсона не станет причиной его отставки, считает правозащитник
Президент РФ Владимир Путин согласится покинуть высший пост только в случае ухудшения состояния здоровья. Слухи об этом активно распространяются в прессе, но проверить их невозможно.
Косвенным указанием на то, что Путин серьезно болен, могут служить "отдельные политические события в России, когда власть лихорадочно начала решать вопрос срочной пролонгации власти Путина". Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал российский правозащитник Марк Фейгин.
"Информация о болезнях Путина циркулирует, и она непроверяема. Да, он на 69-м году жизни. Вполне можно предположить, что у человека в таком возрасте при его, мягко говоря, напряженных занятиях – а у диктаторов они всегда такие – страх насильственной смерти, – болезни точно есть. У нас ходят слухи о раке нижнего отдела", – сказал Фейгин, комментируя предположение издания The Sun о том, что Путин может страдать болезнью Паркинсона.
Правозащитник заметил, что и это предположение невозможно проверить. Но он обратил внимание на последнюю видеозапись РИА Новости, "где он идет с охраной по территории Кремля, то там он очень специфически держит руку, подергивая".
"Некоторые считают, что у него к грудной клетке прикреплен порт для химиотерапии. Есть такая процедура, ты постоянно ходишь с этим портом, закрытым пластырем, и тебе подсоединяют специальные провода и проводят химиотерапию", – пояснил Фейгин.
Он добавил, что в смысле выпадения волос, которым обычно сопровождается химиотерапия, "тоже есть специфика, как это работает".
"То ли Паркинсон, то ли рак может у него быть? Да, я не исключаю. Дыма без огня не бывает. Но Путин все равно до конца никогда не уйдет из власти. Даже если такое произойдет, то он останется в каком-то качестве – председателя госсовета, пожизненного сенатора. Заставить Путина уйти от власти может только здоровье. Я считаю, с Паркинсоном он бы никуда не ушел", – сказал Фейгин.
Как писал OBOZREVATEL, издание The Sun со ссылкой на свои источники в Москве сообщило, что якобы 68-летний Владимир Путин может страдать болезнью Паркинсона. По этой причине он может уйти в отставку в 2021 году.