Путин может готовится к войне с Украиной, – российский политолог

Российский президент Владимир Путин может готовится к войне с Украиной, несмотря на всемирный кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Такое мнение высказал OBOZREVATEL российский политолог Валерий Соловей, комментируя указ главы РФ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы в 2020 году.

Его особенностью является то, что впервые не указана продолжительность самих сборов, хотя раньше длились до двух месяцев. Известно, что в этом году будут привлечены также нацгвардейцы, госохрана и ФСБ.

"Военные сборы – регулярная практика, но указ этого года действительно отличается от предшествующих. В совокупности с другими признаками его можно расценивать и как подготовку к военным действиям в отношении Украины, и как шантаж с началом подобных действий. Украину хотят принудить к вступлению в союз с Россией и Беларусью. А пандемия, когда весь мир занят борьбой с вирусом, по мнению Путина, как раз самое удобное время для военных маневров", – подытожил Соловей.

Российский журналист Александр Кушнарь напротив считает, что у Путина сейчас нет никаких ресурсов для военных действий, особенно после падения цен на нефть.

"Россия – слабеющая держава, страна, которая деградирует на склоне своих сил. На новые войны нет ни сил, ни драйва. Это не 2014 год", – заверил журналист в комментарии OBOZREVATEL.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в своем недавнем интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что любые учения вооруженных сил России могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий.

"Риск растет и военные четко понимают угрозы от таких акций. Наша задача – донести информацию о реальности такой опасности международному сообществу, что мы делаем в ООН, ОБСЕ и на двустороннем уровне", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным соцопросов, агрессию Путина против Украины поддерживает 30% россиян. Примерно столько же граждан осуждают такую политику в отношении Киева.