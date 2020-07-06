Путин может быть либо свергнут, либо скончается президентом России, – Иноземцев

Президент России Владимир Путин никогда добровольно не отдаст власть.

Как заявил в интервью журналистке Алесе Бацман старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и директор Центра постиндустриальных исследований в Москве Владислав Иноземцев, Путин может быть либо свергнут, либо скончается в этой должности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это для меня было понятно еще 12 лет назад. И сейчас остается та же самая ситуация", – отметил он.

При этом Иноземцев подчеркнул, что категорически не поддерживает поправки в Конституцию РФ, которые, по сути, сделают из Путина уже легально вечного правителя.

"Дело в том, что проблема поправок не только делает из Путина правителя бесконечного, она, по сути, разрушает в значительной мере саму российскую государственность. Потому что создается система абсолютно бесконтрольной власти, которой подчинена и судебная власть, и законодательная власть", – считает эксперт.

По его словам, возникает прецедент приоритета российского права над международным, что фактически делает Россию страной-изгоем.

"Возникает вот эта идея коннотации, связки между Россией и Советским Союзом, чего нет ни в одной конституции в мире. Потому что любая конституция – это скорее провозглашение чего-то нового, основ государства. А в данном случае нам пытаются навязать идею постоянного оглядывания назад", – добавил Иноземцев.

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