Блеснул итальянским брендом: в РФ выяснили стоимость "пасхального" кардигана Путина

Президент России Владимир Путин для поздравления с Пасхой, которое было записано в его доме, надел кашемировый кардиган премиальной итальянской марки Loro Piana.

Темно-синюю кофту Costa Inglese можно было купить за 103 789 рублей (более 37 тысяч гривен), передают "Открытые медиа". Сейчас эта коллекция уже не продается.

Коллаж

Отмечается, что президент РФ давно любит эту марку. Например, в январе 2020 года на службу в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге Путин пришел в свитере Loro Pianа за 92 600 рублей.

В 2019 году для поездки на Валаам Путин надел замшевые кроссовки Loro Pianа за 61 000 рублей и куртку той же марки за 210 500 рублей.

Открытые медиа

Как сообщал OBOZREVATEL, видеопоздравление Владимира Путина для граждан на праздник Пасхи разозлило россиян.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.