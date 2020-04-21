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21 апреля • обновлено в 04:55
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В России выяснили стоимость "пасхального" кардигана Путина

1.3т
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Президент России Владимир Путин для поздравления с Пасхой, которое было записано в его доме, надел кашемировый кардиган премиальной итальянской марки Loro Piana.

Темно-синюю кофту Costa Inglese можно было купить за 103 789 рублей (более 37 тысяч гривен), передают "Открытые медиа". Сейчас эта коллекция уже не продается.

Блеснул итальянским брендом: в РФ выяснили стоимость "пасхального" кардигана Путина

Коллаж

Отмечается, что президент РФ давно любит эту марку. Например, в январе 2020 года на службу в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге Путин пришел в свитере Loro Pianа за 92 600 рублей.

В 2019 году для поездки на Валаам Путин надел замшевые кроссовки Loro Pianа за 61 000 рублей и куртку той же марки за 210 500 рублей.

Блеснул итальянским брендом: в РФ выяснили стоимость "пасхального" кардигана Путина

Открытые медиа

Как сообщал OBOZREVATEL, видеопоздравление Владимира Путина для граждан на праздник Пасхи разозлило россиян.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Пасха
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
политика Новости России фотографии Стиль
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