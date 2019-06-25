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"Путин л*х": в Москве на Красной площади блогер устроил протест

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В Москве (Россия) на Красной площади в ночь на 25 июня задержали видеоблогера Руслана Соколовского.

Об этом он сам сообщил в Instagram. Соколовский стоял на одиночном пикете с плакатом "Путин лох".

Таким образом он выражал протест против закона о неуважении к власти.

Соколовский с плакатом "Путин лох"

Соколовский с плакатом "Путин лох"

Instagram Соколовского

Новости
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Соколовский с плакатом "Путин лох"

Соколовский с плакатом "Путин лох"

Telegram Соколовского

По данным "ОВД-Инфо", блогера отпустили из полиции около 03:00 ночи. Составлен ли на него протокол об административном нарушении, неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В мае 2017 года Руслана Соколовского приговорили к трем с половиной годам условно из-за публикации видео, в котором он играет в игру Pokemon Go в екатеринбургском Храме-на-Крови.

  • Блогера признали виновным по трем уголовным статьям: об экстремизме, оскорблении чувств верующих и использовании специальных технических средств для негласного получения информации.

  • Позже срок ему снизили до двух лет и трех месяцев условно. Впоследствии суд снял с него судимость из-за частичной декриминализации статьи об экстремизме.

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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Этому "блогеру" позарез нужен пиар и подписчики, он хоть яйца к мостовой прибьет, чтобы прославиться. Как там Шапокляк пела - хорошими делами прославиться нельзя. Путин самый влиятельный человек в мире, а блогер с мятой бумажкой на площади стоит ради подписчиков... Ну и кто тут лох?
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Героический борцун! Скоро будет клянчить копеечку на выплату штрафа... Хотя более вероятно, что строит имидж борцуна, чтоб свалить как жертва режима.
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