"Путин л*х": в Москве на Красной площади блогер устроил протест

В Москве (Россия) на Красной площади в ночь на 25 июня задержали видеоблогера Руслана Соколовского.

Об этом он сам сообщил в Instagram. Соколовский стоял на одиночном пикете с плакатом "Путин лох".

Таким образом он выражал протест против закона о неуважении к власти.

Соколовский с плакатом "Путин лох" Instagram Соколовского

Соколовский с плакатом "Путин лох" Telegram Соколовского

По данным "ОВД-Инфо", блогера отпустили из полиции около 03:00 ночи. Составлен ли на него протокол об административном нарушении, неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В мае 2017 года Руслана Соколовского приговорили к трем с половиной годам условно из-за публикации видео, в котором он играет в игру Pokemon Go в екатеринбургском Храме-на-Крови.

Блогера признали виновным по трем уголовным статьям: об экстремизме, оскорблении чувств верующих и использовании специальных технических средств для негласного получения информации.

Позже срок ему снизили до двух лет и трех месяцев условно. Впоследствии суд снял с него судимость из-за частичной декриминализации статьи об экстремизме.

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