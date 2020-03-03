Путин лицемерно ответил на протесты в России, запугав террором на улицах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не против оппозиции и протестных митингов в стране, но они должны подчиняться правилам и следовать законам.

Об этом глава Кремля рассказал в интервью ТАСС, отметив, что оппозиция реально влияет на жизнь россиян на уровне муниципалитетов и крупных городов.

"Есть правила, которых должны придерживаться все. И те, кому нравится власть, и те, кому она не нравится. Есть закон, и нужно его соблюдать. Иначе мы дойдем до ситуации полностью разбалансированной в стране. Иначе… мы что, хотим, чтобы у нас на улицах жгли машины?" – сообщил Путин.

Протесты в России

При этом журналист отдернул президента РФ, отметив, что машины в стране не жгли с 2002 года, когда произошло столкновение футбольных фанатов.

"Нет. Вот если не реагировать, будут жечь. Будут бить витрины, и от этого конкретные люди будут страдать. Вы хотите выразить свою точку зрения, свое мнение, хотите это сделать с помощью публичных акций? Ну пожалуйста, закон это позволяет. Получайте разрешение и делайте", – возмущенно отвечал Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционер и бывший полковник ФСБ Геннадий Гудков сообщил, что Кремль готов использовать оружие против протестующих, чтобы не допустить масштабных митингов в России.

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