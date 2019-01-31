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Евгений Левкович
Евгений Левкович
Российский журналистВсе статьи автора

Путин лично убил еще одного маленького человека

1.2т

23 января была арестована Анастасия Шевченко, сотрудничавшая с "Открытой Россией". Её арестовали по новому закону о "нежелательных организациях". Какие организации "нежелательные" - решает ФСБ, а значит - Путин. Он был одним из идейных вдохновителей этого закона, он его подписывал.

С "нежелательными" организациями нельзя иметь никаких дел - даже участвовать в собраниях и читать лекции.

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Настю арестовали несмотря на то, что она воспитывает трёх несовершеннолетних детей, среди которых была девочка первой группы инвалидности.

Настя умоляла отпустить её под подписку о невыезде, так как она является единственным опекуном ребёнка, а за ним нужен ежедневный и очень скрупулёзный уход.

Не отпустили.

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Позавчера девочка, которая все эти дни была без матери, попала в реанимацию. Настя умоляла пустить её туда, чтобы хотя бы на день с ней увидеться.

По последней информации, вчера вечером следователь выдал разрешение, но Настю не пустили в палату.

Сегодня Алина умерла.

Владимир Путин, лично, убил ещё одного маленького человека. И вместе с ним – целую семью.

Никакого божьего суда нет, а земной пройдёт уже без меня.

Мне очень жаль.

P. S. На фото - Настя.

Путин лично убил еще одного маленького человека

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Автор
Евгений ЛевковичЕвгений Левкович
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Евгения Левковича
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