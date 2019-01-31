23 января была арестована Анастасия Шевченко, сотрудничавшая с "Открытой Россией". Её арестовали по новому закону о "нежелательных организациях". Какие организации "нежелательные" - решает ФСБ, а значит - Путин. Он был одним из идейных вдохновителей этого закона, он его подписывал.
С "нежелательными" организациями нельзя иметь никаких дел - даже участвовать в собраниях и читать лекции.
Настю арестовали несмотря на то, что она воспитывает трёх несовершеннолетних детей, среди которых была девочка первой группы инвалидности.
Настя умоляла отпустить её под подписку о невыезде, так как она является единственным опекуном ребёнка, а за ним нужен ежедневный и очень скрупулёзный уход.
Не отпустили.
Позавчера девочка, которая все эти дни была без матери, попала в реанимацию. Настя умоляла пустить её туда, чтобы хотя бы на день с ней увидеться.
По последней информации, вчера вечером следователь выдал разрешение, но Настю не пустили в палату.
Сегодня Алина умерла.
Владимир Путин, лично, убил ещё одного маленького человека. И вместе с ним – целую семью.
Никакого божьего суда нет, а земной пройдёт уже без меня.
Мне очень жаль.
P. S. На фото - Настя.
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