Зачем Путин отправил Медведева в отставку? Нет, лучше так: зачем Медведев уходит в отставку? Или всё же так: зачем Медведев с подачи Путина подал в отставку?

Это, на самом деле, абсолютно не важно. Важна суть данного действия. Давайте как раз в сути и попробуем разобраться.

В первую очередь, что же произошло вообще сегодня? Президент Российской Федерации В.В. Путин выступил со своим посланием к Федеральному Собранию. Наговорил, как всегда, много чего, сконцентрировался на внутренних делах России, наобещал россиянам процветание на годы вперёд, золотые горы и неизменное движение к светлому будущему. Здесь ничего нового, людям обязательно нужно обещать хорошее, без этого ни один политик далеко не уедет, а уж при текущей ситуации, в которой пребывает население страны, без веры в лучшее завтра вообще застрелиться можно.

Упомянул российский президент и соблюдение Россией требований международного законодательства и международных договоров только в том случае, если они не противоречат Конституции, и пресловутое сохранение суверенитета, и необходимость внесения изменений в Конституцию – это всё мы уже тоже не раз слышали.

Так что же было новым и действительно интересным? Путин решил как бы ограничить свои полномочия. Вроде как либералом стал. Слишком много власти, значит, у президента в руках – нужно урезать полномочия, передав их Государственной Думе и Совету Федерации. В первую очередь речь идёт о премьер-министре РФ, утверждать которого будет в будущем Госдума, при этом президент не сможет повлиять на её решение.

После этого премьер-министр Медведев заявил, что его правительство подаёт в отставку. Путин попросил их пока исполнять свои обязанности, до формирования нового кабмина (правительства). Логики в действиях Медведева не было никакой: президент только выдвинул идею изменений, их ещё нужно проработать, провести референдум, принять законопроект о поправках в Конституцию… процесс небыстрый, и никак не связанный с функционированием правительства и его действиями в течение этого периода времени. Тем более, не было ни сверху (в виде явного недовольства президента), ни снизу (в виде массовых протестных выступлений населения) сигналов о необходимости отставки и смены правительства.

Так в чём же дело? Зачем Путину ограничивать свою власть и полномочия, зачем менять структуру этой власти? Зачем отправлять правительство верного путинца Медведева в отставку, пусть и назначая его заместителем председателя Совета безопасности? Зачем расширять полномочия Госдумы и Совфеда? Зачем действовать во вред себе же?

Не беспокойтесь за Путина. Не переживайте за него. Он никогда ничего не сделает во вред себе и не убавит себе власти ни на грамм. Просто пришло время кое-что изменить, обезопасив своё будущее. Просто Владимир Владимирович не хочет ждать 2024 года, когда он не сможет уже “легитимно” избираться главой государства. Опять же, для этого Конституцию пришлось бы менять… А ещё среди населения нарастает недовольство его действиями, и направлено оно пусть и по большей части на правительство РФ, но уже и на самого президента многие люди косятся недобро. Ничего удивительного – у всех свой порог терпения, и когда ты живёшь всё хуже, а еды всё меньше, то пропаганда и внешние “успехи” уже не всегда помогают. И запроса от народа на воцарение нового Императора Путина, на который он надеялся, всё нет и нет… и чтобы не ждать запроса на свержение, нужно действовать на опережение (и отставка нелюбимого народом правительства – это, кстати, тоже давно ожидаемый и логичный шаг со стороны Путина).

И вот здесь возможны варианты. В том, что любые изменения в Конституцию, необходимые Путину, будут приняты на референдуме, сомневаться не приходится – у него всё ещё очень большая поддержка среди населения, и всё будет подано под таким соусом, что люди будут считать поправки благом. Также не стоит забывать о том, что Госдума полностью подконтрольна лично Путину, а выборы в неё уже достаточно скоро – в 2021 году. Да что там 21 год, можно и досрочные провести, пока власть полностью в руках. И тогда Госдума может выступить с инициативой вообще объединить посты президента и премьер-министра – кто как не Путин такой потянет, на кого ещё надежда? Можно уйти с поста президента на пост премьер-министра (не забыв передать до этого законодательно побольше полномочий), дав дорогу молодым, например – я не то что устал и не то что ухожу, но хочу заняться вплотную проблемами населения. Можно и досрочные выборы президента провести. Можно много чего сделать, ещё и оставшись в глазах “зарубежных партнёров” демократическим и даже прогрессивным президентом.

Это мои предположения, и я, конечно же, не знаю, что именно будет происходить дальше. Но вот в чём я абсолютно уверен, так это в том, что Путин и его команда извлекут максимальную выгоду из новых, ими же созданных обстоятельств, и снова обдурят российский народ. И ничего для людей в лучшую сторону, конечно же, не изменится, этот режим способен только к закручиванию гаек, потому что является преступным не только по отношению к другим странам и народам, но и к своему собственному.

Новости Две неприятности Путина

Не пора ли российскому народу уже над этим задуматься? Или он хочет снова и снова наступать на одни и те же грабли и не замечать того, как на нём ездят и пашут?

P.S. Когда я заканчивал статью, пришла новость о том, что президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. Все тут же кинулись искать информацию по запросу “кто такой Михаил Мишустин”. Могу ответить за любой из поисковиков: НИКТО. Никто в том смысле, что этот человек не обладает никакой реальной политической силой, он не пользуется поддержкой населения, практически не известен за пределами страны и т.д. Это винтик государственной машины Путина, пусть и занимающий высокую должность. Назначенец, который не выйдет из-под контроля, который не представляет угрозы личной власти Путина на этом посту. Мишустин – промежуточное звено или же номинальная фигура, смотря как будут развиваться события.

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