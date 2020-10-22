Путин – критикам России: как бы не простудиться на ваших похоронах

Президент России Владимир Путин раскритиковал тех, кто говорит о "затухании России".

В выступлении на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин рассказал о международной ситуации. Трансляция мероприятия велась на YouTube.

"Укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно – как бы не простудиться на ваших похоронах", – сказал Путин.

Также он заявил, что США уже вряд ли могут претендовать на исключительность.

"Времена, когда все вопросы решались Россией и Соединёнными Штатами, прошли. Если они не хотят – готовы обсуждать проблемы с другими", – заявил президент РФ.

Как писал OBOZREVATEL, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у его страны и у США якобы примерно одинаковое количество носителей ядерного оружия и боезарядов. Однако в будущем Россия, по его словам, займет лидирующую позицию.