В деле недоотравления Навального ставятся последние мазки и штрихи и картина готовится к завершению и последующей экспозиции. Мы специально не отслеживали эту эпопею, поскольку смысл ее был ясен еще в самом начале. Да, какие-то детали требовали шлифовки и доработки, но это нужно было лишь в том случае, чтобы расставить все по местам.

У нас не было такой цели и нам было достаточно того, что в общем, это был крупный спектакль, с той или иной степенью вовлеченности в нее верхушки Московии. Единственный вопрос, который представлял академический интерес, касался того, в каком режиме здесь был использован Навальный, втемную или он изначально был посвящен в то, что с ним произойдет.

Самым простым вариантом или вариантами, в данном случае, выглядела игра втемную. Самый простой расклад говорил о том, что Навального просто решили утилизовать с пользой, как это бывает с бумагой или алюминием, когда из пивных банок потом делают дорогие Макбуки. На Западе его преподносят как оппозиционера, но к таковым его могут причислять лишь те, кто не понимает, как все работает на постсовковом пространстве. Для нас же все читается легко и без каких-то усилий.

В самом деле, мы у себя видим, как работает контора, и это не хуже, чем происходит в РФ. Там специалисты давно действуют по принципу, что если нельзя что-то искоренить окончательно, то это нужно возглавить. Так было с преступностью, например, это еще совковые наработки, но россияне двинулись дальше и решили забегать перед, чтобы изначально контролировать процессы, которых еще нет, но которые неизбежны или очень вероятны.

Для того, чтобы забить весь политический спектр своей страны, они отработали в режиме сеятелей. Парламентская или системная оппозиция давно и плотно сидит "на окладе". Коммунисты, ЛДПР и Яблоко давно знают свое место и получают ништяки, добросовестно имитируя системную оппозицию. Те же самые хари не менялись уже 30 лет и Путин этих клоунов получил по наследству от Ельцина.

Однако эти проституированные выроденцы настолько погрязли в колоборации с властью, что в случае каких-то неприятных раскладов, они не смогут взять на себя роль громоотвода, и в таком случае неизбежно возникновение несистемной оппозиции, которая не входит в парламент и не проходит на выборы. Она могла бы возникнуть в любой и самое главное – в самый неподходящий момент. Поэтому такую оппозицию надо было создать и ее создали.

Правда, на этой поляне присутствовали фигуры, которые действительно могли стать точкой сборки для протестных движений и возглавить это самую не системную оппозицию. Таких лиц либо выдавили из страны, либо сгноили в тюрьме, либо ликвидировали. И вот вместо них оказался непотопляемый, неотравляемый, незасуждаемый Навальный.

Его вроде бы и арестовывали, и не допускали к выборам, и видосы он постил разоблачительные но в таком духе, чтобы они были безвредными для общества. В самом деле, когда грянул скандал с арестованными десятками миллиардов долларов Путина в банке Ватикана, то практически все россияне отреагировали на эту новость прямо противоположно тому, как это делают в нормальных странах. Они стали с гордостью рассуждать о том, что если Путин и вор, то самый крупный в мире и это так классно!

Очевидно, что после этого разоблачения Навального в плане того, что кто-то из власть предержащих украл несколько миллионов или даже миллиардов, вообще не имели смысла. Это просто никому уже не было интересно. Поэтому мсье Навальный резвился, не боясь получить пулю в своем подъезде или на мосту у Кремля.

В общем, господин Навальный выполнял свою роль, она была более хлопотной, чем у заплывших жиром и баблом парламентских оппозиционеров, но и перспектив она открывала больше. Но как там ни крути, все эти ЛДПР, КПРФ и прочие – исправно играют свою роль и лишь иногда взбрыкивают, чтобы набить себе цену.

И вот именно к ним – нет никаких вопросов, а вот когда пошли вспышки протеста в РФ, например в Хабаровске… Кстати, кто-то в курсе, что там в Хабаровске? Так вот, когда начались какие-то стихийные процессы, которые обязаны были стать под чуткое руководство Навального, оказалось что не признают в нем лидера? Трудно сказать, в чем там дело, или учуяли неладное, или что-то еще, но эти выступления показали, что он не справился со своей основной задачей.

В таком случае контора всегда действует одинаково, она производит замену своей фигуры и в зависимости от того, насколько предыдущая много знает, выводит ее из игры соответствующим образом. Логичнее всего было предположить, что Навального решили прибрать "в ноль". Причем, в таком случае, он должен был стать примером для тех, кто вздумает возглавить не системную оппозицию. А пока очереди на это место нет, можно подготовить полноценную замену.

Но такой расклад предполагает натуральную и окончательную ликвидацию. В таком случае, жертва не должна была выжить. То, как события развивались на самом деле, показали что-то из двух одно, либо в конторе разучились работать, либо такой исход и был задуман. Изначально высказывались версии о том, что это могла быть подстава Путина. Якобы, Навального уделали так, чтобы он оказался за рубежом с прямыми доказательствами отравления Новичком и тогда – все шишки упадут на Путина.

Но вот события стали развиваться несколько необычным путем. Как пишет издание ЕС "Политико", Навальный уже выписан из клиники, но находится в Германии. При этом он сделал заявление о том, кто мог его отравить. Пресса разнесла весть о том, что он в этом обвинил Путина, но на самом деле он сказал о Путине, как об одном из вариантов. Он сказал, что возможно, заказчиком был Путин, поскольку у него есть сведения, что доступ к применению этого препарата имеют еще три человека и они вряд ли решились бы на это без согласия Путина. Но на этом он не поставил точку, как это выглядит в большинстве СМИ. У Der Spiegel нашлось продолжение его речи, которое меняет весь смысл сказанного.

"Если бы это был не он, то все было бы намного хуже. Чашки “Новичка" достаточно, чтобы отравить всех пассажиров большой берлинской станции метро. Если доступ к агенту не у трех человек, а 30, то это глобальная угроза. Это было бы ужасно".

Проще говоря, Навальный сказал, что это мог быть Путин, а мог быть кто-то из трех его приближенных, но он не исключает, что доступ к отравляющему веществу есть и у большего количества людей. То есть, он никого прямо не обвинил, даже Путина. А это – совсем другой разговор. Тут главная мысль была не в том, кто его отравил, а что Навальный считает, что "Новичок" – глобальная угроза и он понимает, что ее нужно устранить.

В этом же интервью он рассказал о том, что Меркель действительно посещала его в больнице и что они имели долгий разговор, в ходе которого бундес канцлер продемонстрировала глубокие знания о ситуации в РФ и раскладах в ее власти. Он не сказал, о чем именно был разговор и что называется – сошел с темы.

А теперь смотрим на два показательных момента. Громкие заявления Меркель о том, что Германия не оставит этот инцидент без последствий и что Москва заплатит за это в ближайшее время плавно сошли на нет и о них уже никто не вспоминает. Сейчас даже отозваны угрозы пересмотреть отношение к СП.

А второй момент заключается в том, что Навальный заявил о своем скором возвращении в РФ для продолжения своей оппозиционной деятельности. Это – интересный момент, поскольку из РФ бегут даже не политические деятели, а блогеры, которые затрагивают политические темы, тот же Сотник, из последних, а Навальный – возвращается.

Это что же, у него включился режим "бога"? Или дело в другом? Навальный сам сказал о том, что само состояние отравления Новичком было безболезненным, но утратив сознание он думал, что умер и по словам врачей, так оно и было. По сути, он вернулся с того света или воскрес из мертвых. Что это? Зачем он возвращается? О чем они с Меркель говорили на самом деле?

И тут возникает все больше аргументов за ту версию, что Навальный играл "в сознанке". То есть, "недоотравление" было из того же ряда, что и недопокушение и недопосадка. А такое может быть только для того, чтобы организовать смену караула в Кремле по принципу "Пост сдал, пост принял", как это было перед новым 2000 годом. Тем более, что Навальный уже давно пообещал Путину полный иммунитет.

Думаю, что если он действительно вернется в РФ, то стоит ждать рокировок во власти. Навальный – тот же Путин, только моложе и не такой лысый. В общем, так это смотрится прямо сейчас. Мессия, восставший из мертвых – готов. Такое на Московии любят.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.