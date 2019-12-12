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12 декабря • обновлено в 14:23
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Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
Главный редактор Newsader Все статьи автора

Путин измотан, он устал

9.7т

Показ "Слуги" отменен. Что здесь сказать? Кремлевские кукловоды, видимо, все-таки посчитали, что риски, которая несет украинская "культурная прививка", не стоят иллюзорной возможности "заработать" на "братстве".

Но само начало показа на российском телевидении сериала "Слуга народа" – было попыткой вернуть не Украину в московской стойло, а российское население – в объятия мифа об "одном народе".

Тот факт, что украинцы – это в значительной степени полная противоположность россиян, принципиально не может быть воспринят дегенеративными руководителями метрополии. Вопрос только в том, какова цель возрождения этого мифа. Уж не в том ли, что Путин на самом деле попросту измотан развязанной им войной? Я никогда не верил в его безумие. Расчетливый ум преступника – не более. Как следует из слов Венедиктова, кремлевский людоед вовсе не прочь быть "частью" Европы – на "особых правах".

Новости
Россияне еще не созрели до "Слуги народа"

Нынешний тупик, в котором оказался Кремль благодаря колоссальным усилиям, героизму и терпению украинской патриотической части, лишает московского сатрапа самого главного – возможности наслаждаться местом в европейской истории. Задача Киева и всего международного сообщества – не позволить российскому президенту выйти из той политической тюрьмы, куда он был заключен в 2014 году. Путин должен остаться в памяти потомков как прожорливый радиоактивный мутант с признаками интеллектуального вырождения, а не как "собиратель земель", успешно продававший Европе газ и "русское величие".

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Автор
Александр Кушнарь Александр Кушнарь
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Сериал Слуга Народа Новости России
Источник
Источник: Facebook Александра Кушнаря
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Громозека Иван
Громозека Иван
Ну дык, конечно устал - уже 6 лет своим колом между свидомых булок елозит!
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Как следует из слов Венедиктова, кремлевский людоед вовсе не прочь быть "частью" Европы – на "особых правах"... - ну, частью Европы он может быть. Он даже есть ею, но её ЗАДНЕЙ, с округлостями, частью. У неё, этой ЧАСТИ, да, и ПРАВА особые...
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Коцарь Андрей
Коцарь Андрей
Х*йло, после того, как его зловонная тушка окажется в аду (про душу не говорю, ее там нет), войдет в историю, как самый бездарный правитель и разбазариватель земель (подарить Сибирь Китаю - это еще надо уметь). Зато какое ценное приобретение - Крым и лугандония, которые всегда будут вас тянуть на дно, как гиря на ноге, дарагие рассеяне! И да, учите китайский, уже совсем скоро пригодиться!
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