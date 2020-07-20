Путин из Крыма отменил акцию 'Бессмертный полк'

В России на 2021 год перенесли военную акцию "Бессмертный полк", которую ранее отменили из-за пандемии COVID-19.

Об этом, находясь в оккупированном Крыму, сказал президент РФ Владимир Путин, передает РБК.

"Как бы нам ни хотелось (провести акцию в этом году – Ред), но придется перенести мероприятие на следующий год", – отметил глава Кремля.

По его словам, акция "Бессмертный полк" в следующем году пройдет "широко, мощно, по достоинству, красиво".

Напомним, что в России в связи с пандемией коронавируса отменили проведение военного парада, а также акции "Бессмертный полк" на День Победы 9 мая.

Парад Победы в Москве провели 24 июня, где перед началом мероприятия солдат-срочник разбил стекло машины Федеральной службы охраны.

Также на пропагандистском параде в Санкт-Петербурге заметили мужчину с орденом "Победа", хотя все 17 его кавалеров, известных истории, уже давно мертвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин отменил поездку в оккупированный Крым.