Путин испугался НАТО? В РФ объявили об усилении армии

Расширение НАТО к границам России представляет опасность для Российской Федерации, поэтому в стране будут усиливать военную мощь.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА "Новости".

По его мнению, факт усиления позиций Североатлантического альянса представляет опасность для России.

"Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие его военной инфраструктуры вблизи российских границ – это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны. Поэтому техническому переоснащению Вооруженных сил мы уделяли и будем уделять самое пристальное внимание. В том числе и модернизации ВМФ России", – сообщил глава Кремля.

Со слов Путина, НАТО свойственны "устаревшие блоковые стереотипы мышления". По его мнению, в нынешнем быстро меняющемся мире эти стереотипы не могут быть инструментом сотрудничества и принятия эффективных решений.

Лидер россиян отметил, что Россия не раз изъявляла желание сотрудничать с НАТО в противодействии "реальным угрозам", в первую очередь – международному терроризму и неконтролируемому распространению оружия массового поражения.

Путин: В Лондоне проходит саммит НАТО. Сейчас СССР нет, а НАТО не только существует, но и развивается. Мы не раз делали шаги навстречу альянсу, однако после 2008 года наше сотрудничество было свернуто. Альянс действовал в отношении России грубо, без всякого учета наших интересов pic.twitter.com/1EEVO4LuOH — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 3, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина вместе с НАТО задумала устроить на Донбассе Ruxit.

Также в Эстонии заявили, что Россия снова стала мировой угрозой, поэтому потребность в НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал НАТО к более тесному взаимодействию с Россией.

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