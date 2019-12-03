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3 декабря • обновлено в 20:36
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Путин испугался НАТО? В РФ объявили об усилении армии

2.7т
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Расширение НАТО к границам России представляет опасность для Российской Федерации, поэтому в стране будут усиливать военную мощь.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА "Новости".

По его мнению, факт усиления позиций Североатлантического альянса представляет опасность для России.

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"Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие его военной инфраструктуры вблизи российских границ – это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны. Поэтому техническому переоснащению Вооруженных сил мы уделяли и будем уделять самое пристальное внимание. В том числе и модернизации ВМФ России", – сообщил глава Кремля.

Со слов Путина, НАТО свойственны "устаревшие блоковые стереотипы мышления". По его мнению, в нынешнем быстро меняющемся мире эти стереотипы не могут быть инструментом сотрудничества и принятия эффективных решений.

Лидер россиян отметил, что Россия не раз изъявляла желание сотрудничать с НАТО в противодействии "реальным угрозам", в первую очередь – международному терроризму и неконтролируемому распространению оружия массового поражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина вместе с НАТО задумала устроить на Донбассе Ruxit.

Также в Эстонии заявили, что Россия снова стала мировой угрозой, поэтому потребность в НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал НАТО к более тесному взаимодействию с Россией.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
НАТО Новости России
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Комментарии
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sadyk alex
sadyk alex
самая реальная угроза для россии-это сам путин.и это факт.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Зато "независимая" от смелости перед Россией все шаровары обделала.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Путин испугался НАТО? А может НАТО испугалось Путина?
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