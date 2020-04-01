Путин испугался коронавируса: в сети появилось показательное фото

В сети появилось красноречивое фото с президентом России Владимиром Путиным за столом, на котором стояла бутылочка, вероятно, антисептика для дезинфекции во время распространения коронавируса COVID-19.

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Соответствующий снимок появился 1 апреля на странице RIA Kremlinpool в Telegram. На нем глава РФ был изображен за письменным столом возле компьютера.

Путин испугался коронавируса Telegram/RIA Kremlinpool

"На столе у Путина появился интересный пузырек. Очень похож на антисептик Octenisept", – говорится в посте.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, у главврача больницы в Коммунарке под Москвой Дениса Проценко был диагностирован коронавирус COVID-19. А перед этим, 24 марта, Проценко контактировал с Путиным.

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