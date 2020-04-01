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1 апреля • обновлено в 18:59
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Путин испугался коронавируса: в сети появилось показательное фото

3.5т
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В сети появилось красноречивое фото с президентом России Владимиром Путиным за столом, на котором стояла бутылочка, вероятно, антисептика для дезинфекции во время распространения коронавируса COVID-19.

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Соответствующий снимок появился 1 апреля на странице RIA Kremlinpool в Telegram. На нем глава РФ был изображен за письменным столом возле компьютера.

Путин испугался коронавируса

Путин испугался коронавируса

Telegram/RIA Kremlinpool

"На столе у Путина появился интересный пузырек. Очень похож на антисептик Octenisept", – говорится в посте.

Пост в сети

Пост в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, у главврача больницы в Коммунарке под Москвой Дениса Проценко был диагностирован коронавирус COVID-19. А перед этим, 24 марта, Проценко контактировал с Путиным.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Мой страшный сон: Открываю российские сми а там каждая вторая новость про украину и зеленского, кого испугался, какие каблуки носит, в какой позе сидит)))))))
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Перемога скоро
Перемога скоро
И что в этом фото показательного? Что Темнейший соблюдает рекомендации ВОЗ? :)
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Куни Чан
Куни Чан
Это замазка, потому что архаичный Путин предпочитает бумагу и не любит компьютеры
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