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7 декабря • обновлено в 21:46
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Не договорились? Путин и Лукашенко молча ушли после 5-часовых переговоров

2.6т
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Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели 5-часовые переговоры в Сочи и разошлись, не сделав никаких заявлений перед журналистами.

Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает "РБК" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В целом общение лидеров длилось 5,5 часа. За это время они успели поговорить в присутствии делегаций, пообедать тет-а-тет и продолжить переговоры с членами правительств.

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Путин и Лукашенко молча ушли после 5-часовых переговоров

Путин и Лукашенко молча ушли после 5-часовых переговоров

Российская газета

По окончанию встречи президенты молча обнялись и Лукашенко покинул резиденцию "Бочаров Ручей" в Сочи.

При этом глава Минэкономразвития России Михаил Орешкин рассказал, что РФ и Беларусь поработали плодотворно: "по сельскому хозяйству, нефтяному рынку и газу позиции сторон сближены".

Он анонсировал следующую встречу президентов 20 декабря.

"Решения по интеграции отложены на две недели, правительствам поручено еще поработать над этим", – сообщили в Telegram-канале кремлевского пула Пул N3.

Не договорились? Путин и Лукашенко молча ушли после 5-часовых переговоров

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, чем Путин угощал Лукашенко на обеде.

Перед этим президент Беларуси заявил, что страна не собирается "сдавать" независимость и суверенитет, а также входить в состав какого-либо другого государства, в частности России. "Запомните, я не пацан!" – сказал он.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Союзное государство
Персоны
Владимир Путин Александр Лукашенко
Место
Россия
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