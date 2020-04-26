Итак, ещё в конце марта (!!!) США определили следующий пакет экономических и финансовых мер для борьбы с последствиями от потерь при пандемии коронавируса.

Весь пакет в сумме составил астрономические $6 трлн, или почти 30% от ВВП США, в комбинации фискальных и монетарных мер. Напомню, что ВВП США составляет сумму в $21 трлн в товарах и услугах, которые покупают потребители по всему миру.

Среди прочего, на поддержку малого бизнеса тогда было выделено $350 млрд. Понимаете? Ещё в конце марта.

Так вот, спешу сообщить. Пару дней назад Сенат одобрил новый пакет помощи на $484 млрд, из которых малому бизнесу достанется $320 млрд (т.е. 66% от всего нового пакета) в виде кредитов до $10 млн на компанию размером до 500 человек, и которые – ВНИМАНИЕ! – можно не возвращать, если 2/3 средств будет потрачено на сохранение или создание рабочих мест.

Итого, прямая помощь только лишь малому бизнесу в США составит $670 млрд, или 3,2% от ВВП США.

ВВП России – $1,75 трлн. 3,2% от ВВП России – это $56 млрд, или 4 трлн 200 млрд рублей. Эта сумма – примерно всего лишь одна десятая часть от российских ЗВР, и примерно одна треть от российского ФНБ. Эти деньги в России точно есть! Впрочем… В России или у Путина? Ведь это только "по Володину" Путин = Россия и наоборот.

Путин даёт российскому малому бизнесу помощь, равную дырке от бублика.

И российский малый бизнес, конечно, этого не забудет. Каким бы мёртвым или живым он ни оказался, когда осядет пыль коронавируса. Ведь его акционеры и сотрудники, сами-то, никуда не испарятся. Они просто будут разорены, но, в отличие от этого бизнеса, ещё будут живы. И не забудут. И точно не простят.

Теперь представим себе страну.

Страну, в которой глава государства решил узурпировать власть, обнулить все сроки своих полномочий, и отказать малому и среднему бизнесу в помощи в период пандемии коронавируса. В помощи, которая необходима, потому что именно этот глава государства в приказном порядке постановил остановить всю их коммерческую деятельность на не вполне определённый срок. И страну, в которой этот глава государства, при этом, мешками раздаёт народные деньги из ЗВР и ФНБ своим друзьям, "кошелькам" и прочим фронтменам.

И представим, что это страна – США.

Вторая поправка к Конституции США гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия. Поправка вступила в силу 15 декабря 1791 года, одновременно с остальными девятью поправками, входящими в Билль о правах. Эта поправка позволяет – внимание! – осуществить право народа на восстание, упомянутое в тексте Декларации независимости, в том случае, если правительство США грубо нарушит права американцев и Конституцию.

В Декларации независимости сказано:

"…Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчинённых одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа".

Вот так-то. "Правом и обязанностью народа".

Это записано в Конституции и в Декларации независимости США.

Я уже не говорю о том, что в США есть мощнейшая нормально действующая независимая ветвь власти – судебная. Она, вместе с законодательной ветвью власти – Конгрессом США – обеспечила бы немедленный импичмент любого американского президента, если бы он действовал так же, как действует Владимир Путин в России.

Более того, если бы пакет помощи малому и среднему бизнесу в США сейчас был бы равен нулю или около того, как в России, американское правительство, и само государство, моментально попало бы под так называемые class action lawsuits, т.е. коллективные судебные иски, поданные против США (как государства) разорёнными собственниками и потерявшими работу наёмными сотрудниками этих бизнесов. И общая сумма таких исков, вероятно, была бы на порядок выше, чем объявленная сейчас помощь в $670 млрд. На порядок – это значит примерно 7 трлн долларов, я думаю. А может, и больше. Почему? Потому что такие иски будут "квантофицированы", т.е. в них будут представлены расчёты не только совокупных текущих потерь малого и среднего бизнеса, типа простых убытков и/или недополученной прибыли, но и суммы уничтоженной акционерной стоимости тех бизнесов, которые обанкротятся, или, как минимум, драматично уменьшатся в своих размерах. По вине правительства, которое остановило всю коммерческую деятельность (не имеет значения, по какой причине) декретным образом, и не позаботилось о предоставлении помощи, в качестве обязанностей по своей ответственности за такую остановку.

А что в России?

Ну что же, в России, как и в СССР, а до этого – в Российской Империи, народ (вернее, народонаселение) всегда был, по большому счёту, безоружным. Последний раз в новой истории народонаселение СССР было вооружено тогда, когда солдаты и офицеры Красной армии возвращались домой в 1945 году. Тогда Сталин, Жуков, Берия, НКВД и СМЕРШ очень технично всех разоружили, так что никто не мог даже подумать попытаться снести кровавый режим Сталина с оружием в руках. Которое у них было, но которого не стало (и они позволили сделать так, чтобы его не стало).

С тех пор и народонаселение СССР, и народонаселение РФ – безоружно. И, в отличие от США, не может, почти по цитате, "осуществить право народа на восстание [упомянутое в тексте русских былин, сказок, чего?], в том случае, если правительство РФ грубо нарушит права россиян и Конституцию".

А что с импичментом? Что? С чем? Судебная и законодательная ветви власти, тоже осуществляющие механизм импичмента? А где эти ветви власти? Их давно нет. Они полностью демонтированы бандитом Путиным и его ОПГ.

Class action lawsuits, т.е. коллективные судебные иски, поданные против РФ (как государства) разорёнными собственниками и потерявшими работу наёмными сотрудниками этих бизнесов? А где судебная ветвь власти, где эти суды?

В одном месте, которое определяется одним ёмким словом из ненормативной лексики.

Кто раньше не верил моим словам, о том, что Путин и его ОПГ демонтировали само государство, поверьте сейчас.

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