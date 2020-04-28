Мы как-то уже писали о том, что в конце минувшего года, на фоне падения спроса на газ, Газпромом была организована операция по срочной подтяжке показателей продажи газа на Запад к плановому уровню в 200 млрд кубов. Недостающее до нужного рубежа количество газа было куплено дочками и внучками Газпрома в Европе с тем, чтобы потом его потихоньку распродать. Но сам Газпром закрылся с нужными показателями.

Похоже на то, что это было критично для высшего руководства компании, поскольку в прошлом году произошла невиданная ротация кадров верхнего эшелона управления, на уровне руководителей департаментов и членов правления. Многие рассматривали эту ротацию как звоночек для самого Алексея Миллера и нескольких долгожителей, пришедших в компанию вместе с ним.

Нам неизвестно, по какой цене эти компании купили около 7 миллиардов кубов газа, но с тех пор цена на него здорово просела и если они его не успели впихнуть за зиму, то теперь это можно сделать только с огромными убытками для себя. Думаю, что эта информация не станет достоянием гласности и даже утечек, а потому мы так и не узнаем, как эти компании выворачивались из этой ситуации и вывернулись ли вообще.

Но оказалось, что это отнюдь не изобретение Газпрома, а общая тактика имитации. Скажем так, в конце года Газпрому надо было отчитаться перед Путиным о том, что таки удалось выполнить плановые объемы продаж, ну и для зарубежных наблюдателей тоже можно было показать, что газ продается, все хорошо. Кому там интересно, как и кому он был продан? Никому! Но стабильность – вот она, получите и распишитесь.

Под это дело можно приглашать к сотрудничеству ротозеев и других деятелей, которым деньги "жмут лопатник", глядишь – еще можно собрать деятелей на "Северный поток – 3", "Силу Сибири – 2" или еще на что-то подобное, где пила работает настолько быстро, что факиры и фокусники даже не заметят, как было сделано "Вжик!".

Оказывается, что такой фокус можно теперь и даже нужно применять и в других областях. Видимо, скрепы старой империи никуда не делись и наработки князя Потемкина витают в воздухе и извлекаются из него при первой необходимости. При этом, не важно какой именно отрасли деятельности это касается. Базовый принцип действует одинаково, а фасад "Потемкинской деревни" может быть каким угодно.

Так, стало известно, что в марте этот же фокус был проделан и на рынке госдолга РФ. Стремительное падение цены нефти и газа потянуло за собой весь российский рынок ценных бумаг, в том числе, облигаций федерального займа. Инвесторы не резиденты мгновенно сориентировались, что цена нефти и устойчивость российской экономики пребывают в прямой зависимости и обрушение цен утащит в болото и экономику.

Оно, конечно, можно суетиться и что-то там делать, но расклад очень простой. Страна, живущая с доходов от нефти и газа, безусловно начнет сыпаться, если цены на это сырье не просто рухнули, а рухнули резко и без каких-то реальных предпосылок для восстановления.

А раз такая ситуация становится длительной, то стране надо перестраиваться со своей сырьевой схемы, а это занимает десятилетия. Не будь у нее этих труб, она бы смогла создать что-то другое лет за 10-15, а вот переделывать то, что уже работало в определенном ключе – в разы сложнее и дольше. В этом случае, страну проще пристрелить и начать с нуля. В общем, нерезиденты стали выходить. Вот как они сами это описывают.

"По данным регулятора, с начала марта по 10 апреля нерезиденты сбросили ОФЗ на 286,5 млрд рублей, избавившись от 9% портфеля, достигавшего 3,2 трлн рублей на начало года. Почти весь объем выкупили российские участники рынка, преимущественно крупные банки, имеющие статус системно значимых".

Но когда идет массовый сброс ценных бумаг, это утягивает их цену вниз. Так работает рынок. И как только тенденция сброса становится устойчивой, то все остальное начинает сыпаться до мусорного уровня. Но как видно, весь этот объем выкупили российские банки. Заметим, в здравом уме и твердой памяти они бы этого не стали делать, поскольку у них всегда есть возможность купить эту красоту, но ведь все было рассчитано именно на зарубежного, валютного инвестора.

Ну а если банки-резиденты стали выкупать долговые бумаги государства, то возникает подозрение в том, что сделали они это не по своей воле и тут оказывается, что центральный банк РФ включил печатный станок и изобразил денег столько, чтобы банкам хватило средств раскупить эти бумаги, пока они не упали ниже плинтуса. Это подтверждает и российская пресса.

"Весь объем облигаций федерального займа, купленных в марте российскими кредитными организациями у бежавших с рынка иностранных инвесторов, был профинансирован вливаниями из ЦБ".

Все! Круг замкнулся. Государство выделило деньги банкам, чтобы те выкупили с рынка долговые бумаги государства. И вот тут вспоминается Газпром, который сам у себя прикупил газ. Есть подозрение, что этот процесс только набирает обороты и очень скоро, РФ превратится в одну огромную Потемкинскую деревню. В общем, разве могло быть что-то иное? Путин и его банда профукала тучные годы, а теперь стремительно несется в нищету, но пытается изобразить богатый вид. А в этом, они действительно – профи.