"Путин — ху*ло": россияне взбунтовались против Кремля. Появилось видео

Во время массовых митингов в Москве россияне выкрикивали кричалки, оскорбляющие президента России Владимира Путина.

Соответствующее видео опубликовано в Телеграм-канале "Протесты в мире". На нем видно, как толпа протестующих идет по улице и скандирует кричалку "Путин — ху*ло".

Стоит отметить, кричалка про президента России стала особо популярной весной 2014 года во время начала военной агрессии России в Крыму и на Донбассе. Чаще всего ее использовали украинские футбольные фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 27 июля проходит митинг с требованием регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По состоянию на 16:40 субботы по разным данным полиция задержала уже от 295 до 478 человек, среди которых и организаторы — Иван Жданов, Дмитрий Гудков и Юлия Галямина.

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