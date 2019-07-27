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"Путин — ху*ло": россияне взбунтовались против Кремля. Появилось видео

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Во время массовых митингов в Москве россияне выкрикивали кричалки, оскорбляющие президента России Владимира Путина.

Соответствующее видео опубликовано в Телеграм-канале "Протесты в мире". На нем видно, как толпа протестующих идет по улице и скандирует кричалку "Путин — ху*ло".

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Стоит отметить, кричалка про президента России стала особо популярной весной 2014 года во время начала военной агрессии России в Крыму и на Донбассе. Чаще всего ее использовали украинские футбольные фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 27 июля проходит митинг с требованием регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По состоянию на 16:40 субботы по разным данным полиция задержала уже от 295 до 478 человек, среди которых и организаторы — Иван Жданов, Дмитрий Гудков и Юлия Галямина.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия Москва
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Бессмертная песня преодолевает границы и преграды, пока не прозвучит во весь голос по ту сторону Кремлёвской стены
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Это не россияне...это мрази...их ..0.00000001 процента
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Сидоров Андрей, мразь - это ты
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Три приезжих с Украины поорали, но обоз о россиянах пишет. Москва не вся Россия, вбейте себе клоуны с обоза в мозг.
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