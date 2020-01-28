Проект Суркова "Новороссия" закрыт: названа важная для Путина дата по войне на Донбассе

Российский президент Владимир Путин хочет увидеть реальные результаты по решению конфликта на Донбассе до 9 мая – 75-летия со Дня победы.

Такое мнение в блоге на OBOZREVATEL высказал журналист и писатель Дмитрий Запольский. По его словам, до того времени Путин хочет предъявить мировым лидерам "новый политический ландшафт в улаживании конфликта с Украиной".

"Для этого ему был нужен новый куратор по украинскому направлению. Методика Дмитрия Козака в корне отличается от Владислава Суркова. Он не будет ставить на всякую шваль и заниматься донецкими негодяями, покупкой местных гангстеров. Козак будет впихивать мятежные территории обратно в Украину, чтобы забыть об этом, как о страшном сне. Реальные изменения нужны Путину до 9 мая – 75-летия со дня Победы, чтобы показать их мировым лидерам", – уверен Запольский.

Владимир Путин 24 канал

По его словам, назначение Козака на украинское направление говорит о реалистичности российской политики в отношении Украины и закрытии сурковского проекта "Новороссия".

"Сурков наломал дров с историей вокруг Новороссии, убеждая Кремль, что достаточно совсем небольшого толчка, чтобы населения Луганска и Донецка поддержало бы антимайданные настроения. Самый большой его провал в том, что он убедил Путина, что будет очень легко захватить выход и к морю, и к Крыму. Но этого не получилось, он просчитался. Теперь планы по Украине изменились", –подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили, что бурная деятельность Владислава Суркова, который покинул пост помощника главы России Владимира Путина, по дестабилизации ситуации в Украине остановилась после победы на президентских выборах Владимира Зеленского.

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