Путин хочет впендюрить Донбасс в Украину – Венедиктов

Президент РФ Владимир Путин после уничтожения и разворовывания Донбасса хочет "впендюрить" его обратно нашей стране.

Такое мнение высказал главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"На мой взгляд, Владимир Владимирович хочет впендюрить этот Донбасс, разоренный войной. Оттуда много вывезено оборудования. Как после войны. Он инфицирован российскими интересами, российским оружием, российскими агентами влияния. Вот впендюрить его обратно в Украину", – сообщил он.

Венедиктов отметил, что глава Кремля использует Донбасс, как политическое орудие.

"И плюс ко всему это еще 2 миллиона избирателей для так называемых пророссийских партий – так, на секундочку! И чего нам это держать? И заодно будем говорить: "Мы защищаем это русскоязычное население". То есть проиграть невозможно. Если начнут снимать санкции можно отдавать вот военных… задержанных, отводить тяжелое вооружение, давать газ. Мы давно знаем, что газ с Украиной, а сегодня и с Белоруссией газ и нефть – это способ политического давления", – размышлял журналист.

Донбасс

Венедиктов добавил, что в Европе поддержали обмен пленными между Украиной и террористическими "Л/ДНР", и будут рады продвижению газового вопроса.

"Я думаю, что сейчас – ну, праздники, – но Меркель и Макрон поприветствуют историю с газом, потому что это еще и транзит газа. То есть это их газ, он идет дальше в Европу, он идет дальше в Европу, они идет дальше в Германию, он идет Словакию… в Евросоюз. Ну, так снимается проблема реверса. Ему скажут: "Парень, теперь то же самое сделай с Белоруссией, и все будет хорошо", – считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский дипломат Уильям Тейлор заявил, что глава России Владимир Путин готов уйти из Донбасса, поскольку у него есть способ сделать это без имиджевых потерь для своей страны.

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