Путин хочет от Украины невозможного – Гозман

Президент России Владимир Путин не намерен менять внешнеполитический курс. Его последние высказывания еще раз подтвердили странный парадокс: приоритетом главы российского государства является не благо своей страны, а неприятности других стран.

То, чего Кремль хочет от Украины – "очень печальная история". Их мечты априори неосуществимы, и осознание этого факта вызывается у кремлевского начальства ощущение "мрачной безнадежности". Тем не менее, сегодня у Путина нет политической возможности признать эту реальность, и "разбирать завалы" и "разворачиваться к нормальной жизни" в отношениях с Украиной придется уже следующему президенту России.

Такие выводы в новом интервью OBOZREVATELиз серии "Гозман: Взгляд из Москвы" озвучил российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.

- 20 июня президент РФ Путин провел "Прямую линию". Вы отметили для себя какие-то месседжи-маркеры, которые позволяют сделать важные выводы?

- Мне кажется, там было несколько моментов, которые имеют прямое отношение к вам. Во-первых, президент не собирается менять внешнеполитический курс. Он повторил свое обычное утверждение о вынужденности этого противостояния – "мы ни с кем не ссорились", "мы ни в чем не виноваты" и так далее.

Владимир Путин на "Прямой линии" 20 июня 2019 года Официальный сайт президента России

Как мне кажется, он еще раз подтвердил, что его приоритет – не благо собственной страны, а неприятности другим странам. Он сказал о том, что, мол, мы от санкций потеряли 50 миллиардов долларов, а Евросоюз – 240 миллиардов долларов. Откуда он взял эти цифры, я не знаю. Думаю, они никак не соответствуют действительности. Но дело не в этом, а в том, что для него важно. Важно, сколько потеряли другие, а не сколько потеряли мы.

Непосредственно про Украину он говорил дважды. Был вопрос от беженцев, у которых проблемы с получением российских паспортов. Он подтвердил линию на помощь, которая, безусловно, носит дестабилизирующий характер. И он, по-моему, позволил себе пренебрежительные высказывания о президенте Украины, свысока. Дескать, он такой веселый парень, он его видел на КВН.

Я не знаю, хорошим ли президентом будет господин Зеленский, но его избрали граждане вашей страны. И это то же самое, что пренебрежительно отзываться о Рейгане, что он актер. Ну, актер, но также президент и главнокомандующий Вооруженными Силами США.

Понятно, что ничего Путин менять не собирается.

- На днях два российских политика – Леонид Слуцкий и Игорь Морозов – сделали знаковые заявления. Первый предупредил Украину о том, что в случае размещения на территории нашей страны американских баз, РФ немедленно ответит. Второй, говоря об условии для снятия санкций с России, озвученном Меркель – прогресс в реализации Минских договоренностей, - вслед за Путиным повторил, что Россия – не сторона конфликта, а гарант выполнения этих самых договоренностей. Если предположить, что эти люди в какой-то мере озвучивают позицию Кремля, можете ли вы пояснить: чего на самом деле хочет Кремль в украинском вопросе?

- По высказываниям наших депутатов серьезных выводов делать нельзя. Дело не только в том, что у нас среди членов Госдумы есть специфические люди – у вас в Верховной Раде тоже всякое встречается, - а в том, что ваша Рада является парламентом, она противостоит или, наоборот, помогает президенту и так далее. Она является субъектом. Но наши депутаты субъектами не являются, они не принимают никаких решений.

Например, после этой "Прямой линии" один из депутатов Госдумы сказал: вот теперь мы должны будем изменить законодательство там-то и там-то. Они считают, что законодательство надо менять не потому, что это необходимо, а потому что президент сказал.

Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств Официальный сайт президента России

Правда, иногда наших депутатов используют для того чтобы прощупать общественное мнение. Они что-то такое скажут, и реальное начальство смотрит на это и делает выводы: о, это хорошо, это можно, а это нельзя, это людям не нравится.

Что касается того, чего наши хотят на самом деле, то это своего рода печальная история. Они хотят того, что невозможно, того, что нереально. Я думаю, что они сами это понимают.

Если говорить об Украине, то кроме каких-то чисто технических вещей – НАТО, не НАТО, базы и еще что-то, - есть глобальная штука: они хотят, чтобы вы снова стали в подчиненную позицию. Они хотят, чтобы вы снова стали частью империи. Они не могут примириться с тем, что вы не такие. Причем, не важно, в какую сторону – в сторону демократии, или в сторону национализма, или в еще какую-то сторону. Вы как любая демократическая страна – страна непредсказуемая, вы можете куда угодно пойти.

Их не устраивает не то, что вы идете в Европу. Их не устраивают более серьезные вещи – что вы вообще куда-то идете сами, что вы их не спрашиваете. И это для них очень болезненно, очень тяжело.

Они мечтают, чтобы вы вернулись в империю. Я думаю, они сами понимают, что это невозможно, и поэтому их политика по отношению к вам – совершенно тупиковая и безнадежная. Она у них самих не вызывает ничего, кроме ощущения какой-то мрачной безнадежности.

- Расследование по рейсу MH17 продвигается. Уже названы имена подозреваемых. По вашему мнению, это проблема для Кремля – потенциальная или уже существующая? Или им удастся выйти сухими из воды?

- Они сказали много раз, что не признают результатов расследований, потому что они не принимают в них участия.

Но совершенно не понятно, почему они должны принимать участие в расследованиях. Самолет принадлежал не российской авиакомпании. Там не было ни одного российского гражданина. Он летел не в Россию и не из России. Он был сбит над территорией другой страны, упал на территорию другой страны и так далее. Ребята, а вы здесь при чем? Почему тогда не звать финнов или бразильцев?

И при этом наши все время говорят, что они никакого отношения к этому не имели. Ну, не имели, значит, не имели. Без вас расследование проводится. Это нормально.

Но на самом деле ситуация такая. Этот уровень обвинений пока не представляет угрозы для Российской Федерации. Потому что какой-то полковник, какой-то генерал под каким-то псевдонимом… Они просто скажут, что этого не было.

Угрозу представляло бы другое: если бы эти следователи каким-то образом раскопали, что приказ об уничтожении малазийского Боинга, или, что наиболее вероятно, об уничтожении самолета, который летит по этой траектории, отдал министр или заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал-полковник такой-то. Если бы обвинение адресовалось государственным структурам РФ, а не отдельным гражданам РФ.

Кстати, я думаю, что на самом деле произошла трагическая ошибка. Эти бандиты хотели сбить украинский транспортник. Они вообще не думали, что это пассажирский самолет.

Но даже если обвинения будут адресованы государственным структурам, разумеется, наша замечательная власть будет продолжать играть в несознанку, будет продолжать делать вид, что она ничего не знает, что она просто мимо проходила.

- Представитель США в Украине Курт Волкер заявил: поскольку Кремль утратил возможность сделать Украину частью империи, ему следует задуматься об окончании войны на Донбассе.

- Это ровно то, что я вам сказал: они хотят, чтобы вы снова стали частью империи. Господин Волкер говорит то же самое. Ребята, вы же видите, что у вас это не получилось, так давайте мы как-то развернемся к нормальной жизни.

Леонид Гозман YouTube

И он совершенно правильно говорит. Но надо понимать, что кроме чисто рационального расчета есть еще и моральные моменты, политическая возможность сделать это. Я не думаю, что нынешнее руководство РФ готово было бы на это пойти.

Но следующий президент России, даже если во всем остальном он будет таким же, как Путин, будет иметь эту политическую возможность. Он всегда сможет сказать, что не он начал этот маразм, это не его личная политическая ответственность. Это сделал его предшественник, давайте разбирать завалы.

Конечно, никакого смысла продолжать эту авантюру на Донбассе нет. Вообще никакого смысла. Моя страна от этого только проигрывает. Это поразительно. Более 5 лет ведется операция, которая каждый день наносит вред Российской Федерации. И ведется она руководством Российской Федерации. Зачем – это понять невозможно.

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