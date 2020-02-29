Изменения в российскую Конституцию, запущенные с середины января, пройдут в два этапа и фактически увековечат власть действующего президента Владимира Путина.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал оппозиционер и бывший полковник ФСБ Геннадий Гудков. По его словам, после первого этапа процесса, запланированного референдума на 12 апреля, последует другой – Путин продолжит президентский строк еще на 6 лет по умолчанию (полный текст интервью читайте тут).

"На референдум должно прийти 50-70% людей и проголосовать, как из ружья. Вот тогда Путин скажет: "Ну все отлично, пипл схавал, давайте теперь второй этап конституционной реформы. Назовите меня верховным правителем, а в условиях переходного периода и вражеского окружения президентский срок может быть продлен еще на 6 лет. А дальше как понравится. То есть цель изменений в Конституцию – увековечить власть Путина", – заверил он.

Владимир Путин

По словам Гудкова, российское общество, по факту, уже смирилось с новыми изминениями.

"Протестующих сажают, плющат и дают непонятные сроки – в таких условиях можно принять все, вплоть до пожизненной власти. Кремль каким-то кривым путем хочет изменить некоторые части Конституции, а послушная раболепская Дума все это утвердит. Хотя не прописано ни одного законного основания, не проработан ни один нормативный акт – какая-то абракадабра. Думаю, проблема Путина этими поправками не решится", – подчеркнул политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению российского политолога Леонида Радзиховского, президент России Владимир Путин больше не будет баллотироваться на президентских выборах и может уйти со своего поста раньше 2024 года.

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