Россия может попытаться прорвать водную блокаду Крыма: почему для Путина наступило "время X"

Американские аналитики из центра The Jamestown Foundation считают, что в условиях острой нехватки пресной воды в аннексированном Крыму Россия может попытаться прорвать водную блокаду полуострова, а пандемия коронавируса, когда каждая страна сейчас занята борьбой с инфекцией, – хорошая возможность для главы РФ Владимира Путина.

OBOZREVATEL оценил шансы и риски военного вторжения со стороны России и чем это может закончится.

У Путина появилась возможность решить проблему воды в Крыму?

Эксперты из США считают, что в условиях пандемии COVID-19 у Москвы появилась "хорошая" возможность для оправдания своей агрессии предотвращением экологической катастрофы в Крыму.

"В регионе запасы питьевой воды сократились на 60%. Они будут полностью исчерпаны где-то в июле или августе. Ситуация создает серьезный кризис общественного здравоохранения в Крыму и может подтолкнуть Москву начать новую военную акцию против Украины", – отметили аналитики The Jamestown Foundation в своем недавнем докладе.

О возможном наступлении российской армии со стороны Крыма говорят еще с 2018 года. Главная причина не так воссоединение с "Л/ДНР", как обеспечение Крыма питьевой водой. Бывший советник Путина, российский экономист Андрей Илларионов убежден, что без воды полуостров в нынешнем виде обречен. Ссылаясь на слова специалистов по водоснабжению, он уточнил, что нынешних запасов воды достаточно для поддержания жизни в Крыму 1 млн человек, сейчас там живет порядка 2,3 млн человек. Опреснение морской воды стоит 13 млрд евро. Эта сумма в 7 раз превышает ежегодные дотации на Крым. К тому же для этого процесса нужно еще много электроэнергии, которой в Крыму недостаточно.

Российская армия в Крыму

"Остается единственный способ – восстановление поставок воды из Днепра, для чего нужно уговорить украинцев. Если же они не "уговариваются" – установить силовой контроль за Северо-Крымским каналом, за плотиной Каховской ГЭС, Каховским водохранилищем, водопропускными механизмами и дамбой, перегородившей канал в 2014 году", – уточнил он в комментарии OBOZREVATEL.

По расчетам Илларионова, расстояние от Перекопа до Таврийска — 78 км, один час езды. Местность является абсолютно ровной, это степь, на которой нет никаких значимых препятствий – ни крупных рек, ни гор, ни крупных городов. Есть несколько станиц, а больше ничего. Численность населения небольшая — это не полумиллионный Мариуполь.

"При численности группировки вторжения в 80 тыс. чел. захват, оккупация и удержание такого плацдарма – вполне решаемая задача", – подытожил Илларионов.

Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр в комментарии OBOZREVATEL также не стал исключать возможность российского вторжения со стороны Крыма. Особенно сейчас, когда мир занят коронавирусом и вступаться за Украину никто не будет. К тому же на территории Крыма, недалеко от украинской границы, сосредоточены "серьезные военные группировки для наступательных операций".

"Это так называемый корпус территориальной обороны, у них есть современные танки – достаточно серьезные силы, способны проводить наступательные сухопутные операции. Кроме того, там достаточно авиации и есть флот, который способен высаживать вспомогательный десант. Но если какая-то операция и планируется, она будет на широком фронте, а не только в Крыму. Будет ли политическое решение со стороны Кремля – сказать сложно. Ситуация довольно неприятная: с одной стороны, Украина достаточно изолирована, никто ей помогать не будет, а с другой – в самой России много всяких важных дел. Но очевидных признаков для большой военной операции по украинским фронтам не просматривается. Но ничего нельзя исключить, особенно в летний период", – дополнил военный эксперт.

Известный российский политолог Дмитрий Орешкин в недавнем интервью OBOZREVATEL категорически опроверг возможность военного наступления на территорию Украины со стороны России. Главная причина, по его словам, – это катастрофическая нехватка ресурсов в условиях и эпидемии коронавируса, и экономического кризиса. Пока Путин может только "пугать и провоцировать украинские власти". Это то, что стоит недорого.

"Прямой военной фазы Путин себе позволить не может, и никто на его месте этого делать не будет. Иначе в Украину будет поставлено летальное оружие, приедут добровольцы. Да и сама уже Украина может постоять за себя. Воевать Украина будет всерьез, мало не покажется. Но украинцы – братский народ, там живут наши друзья, родственники и так далее. Воевать с ними, как ни крути – братоубийственная война. Как бы у нас их не демонизировали по телевизору, все-таки русские люди не совсем идиоты. Соответственно, война – это будет самоубийство для Путина. И он это, по-моему, понимает", – заверил Орешкин.

В Крыму катастрофическая нехватка питьевой воды

Аномально теплая и бесснежная зима, отсутствие дождей весной привели к тому, что запасы воды на Крымском полуострове катастрофически снизились: не хватает порядка 30%, а где-то – даже двух третей. Крымчане теперь могут легко прогуляться по дну Симферопольского водохранилища, а само оно больше напоминает потрескавшуюся землю в пустыне.

Северо-Крымский канал Цензор.нет

Гава Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации подконтрольного России правительства аннексированого Крыма (Госкомводхоза) Игорь Вайль уточнил, что водохранилища естественного стока на полуострове заполнены лишь на треть. Хотя самопровозглашенный российский глава Крыма Сергей Аксенов уверяет: запас воды в трех основных источниках водоснабжения Симферополя – Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах – достаточен для бесперебойного водоснабжения города в течение 3,5 месяцев, даже при условии полного отсутствия осадков. Но, несмотря на это, власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду. Сами запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников.

До аннексии Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации поставки воды прекратились.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.