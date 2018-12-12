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''Украину не оставят в покое!'' Журналист назвал цели Путина

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Российский президент Владимир Путин и дальше будет выдавливать Украину с Азовского моря, чтобы открыть поставку воды в Крым с материка.

Самые вероятные новые цели для атаки – Крымский канал, Мариуполь и Бердянск, сказал журналист Аркадий Бабченко в интервьюOBOZREVATEL.

"Путину критически важно открыть поставки питьевой воды в Крым, так как там заканчивается вода. Поэтому он может атаковать Крымский канал, Мариуполь и Бердянск. Конечно, может полезть и на Донбасс. Полезут ли они дальше на Харьков или на Днепр — вполне возможно. Почему бы и нет? Кремль не оставит Украину в покое. Недавно читал статью какого-то генерала, где были описаны точки дестабилизации ситуации в стране. Это потеря ориентации в обществе, кто свой, а кто чужой, раскачивание ситуации по любым темам: религиозным, этническим, расовым, насаждение своего кандидата. Вот это все сейчас и происходит в Украине", – отметил Бабченко.

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''Украину не оставят в покое!'' Журналист назвал цели Путина

Журналист считает, что российское общество не станет сопротивляться таким военным действиям, так как пропаганда запланировала их сознание на войну.

"Посмотрите этот ролик, где российские военные давят украинский буксир, и обратите внимание на состояние капитана этого корабля. Посмотрите на его истерику. Мужик идет на смерть, своей смертью убивает проклятых пиндосов, смерть за царя-отечество, за нефть-матушку и газ-батюшку. Ментально россияне находятся в состоянии войны. Переключатель "война-мир" в их голове переключен на войну. Они уже воюют, но не с Украиной, они воюют с американцами", – рассказал Бабченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин стягивает военную технику и армию к украинским границам. Военные эксперты не исключают, что он может попытаться атаковать Украину со стороны северного Крыма в ближайшие месяцы или даже недели.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Темы
Российская военная угрозаВойна
Персоны
Аркадий БабченкоВладимир Путин
Место
Украина
Теги
КрымРоссия
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Живой ходячий труп...надежный поставщик лайна для свiдомого бидла!
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Umnichkov Voldemar
Umnichkov Voldemar
По сообщениям украинских СМИ, Россия так часто входит в Украину, что это уже не вторжение, а е*ля какая—то получается!
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