''Украину не оставят в покое!'' Журналист назвал цели Путина

Российский президент Владимир Путин и дальше будет выдавливать Украину с Азовского моря, чтобы открыть поставку воды в Крым с материка.

Самые вероятные новые цели для атаки – Крымский канал, Мариуполь и Бердянск, сказал журналист Аркадий Бабченко в интервьюOBOZREVATEL.

"Путину критически важно открыть поставки питьевой воды в Крым, так как там заканчивается вода. Поэтому он может атаковать Крымский канал, Мариуполь и Бердянск. Конечно, может полезть и на Донбасс. Полезут ли они дальше на Харьков или на Днепр — вполне возможно. Почему бы и нет? Кремль не оставит Украину в покое. Недавно читал статью какого-то генерала, где были описаны точки дестабилизации ситуации в стране. Это потеря ориентации в обществе, кто свой, а кто чужой, раскачивание ситуации по любым темам: религиозным, этническим, расовым, насаждение своего кандидата. Вот это все сейчас и происходит в Украине", – отметил Бабченко.

Журналист считает, что российское общество не станет сопротивляться таким военным действиям, так как пропаганда запланировала их сознание на войну.

"Посмотрите этот ролик, где российские военные давят украинский буксир, и обратите внимание на состояние капитана этого корабля. Посмотрите на его истерику. Мужик идет на смерть, своей смертью убивает проклятых пиндосов, смерть за царя-отечество, за нефть-матушку и газ-батюшку. Ментально россияне находятся в состоянии войны. Переключатель "война-мир" в их голове переключен на войну. Они уже воюют, но не с Украиной, они воюют с американцами", – рассказал Бабченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин стягивает военную технику и армию к украинским границам. Военные эксперты не исключают, что он может попытаться атаковать Украину со стороны северного Крыма в ближайшие месяцы или даже недели.

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