Крымский мост призван ''удушить'' часть Украины – экс-советник Путина

Российский президент Владимир Путин продолжает угрожать Украине. Возможна ли военная операция по захвату Россией левобережной и южной Украины, столкнутся ли напрямую украинские и российские военные и смогут ли страны НАТО задействовать реальную помощь Украине — читайте во второй части интервью OBOZREVATEL с российским экономистом Андреем Илларионовым.

В первой части интервью речь шла о вероятности дальнейшего российского вторжения на территорию Украины и "обреченности" оккупированного Крыма без помощи Киева.

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— Если российские войска попробуют оккупировать южные украинские города, то возможна ли операция в целом по захвату левобережной и южной Украины?

— А вот такая операция не выглядит реалистичной. На этих территориях проживает порядка 20-22 млн. чел. Для захвата и удержания такой территории группировки в 80 тыс. чел. совершенно точно недостаточно. Нужно порядка миллиона военных, а столько их нет. В отличие от проведения т.н. "хирургической" операции на узком участке фронта.

Зачем нужны танки в Крыму? Куда они пойдут? Только для того, чтобы идти по ровной как стол южноукраинской степи. Для чего нужны плавающие БТР? Только для того, чтобы пройти по Сивашу. Зачем нужны десантные суда в Азовском море? Только для того, чтобы переправить войска в Геническ и на косу Арабатская стрелка. А дальше они уже идут своим ходом через Сиваш. Для чего Черноморский флот отрабатывает десантные операции на необорудованный берег? Для того, чтобы быть способным высадить десанты восточнее и западнее Скадовска. Для чего тренируются десантники? Чтобы уметь высадиться в Таврийске и захватить плотину и станцию Каховской ГЭС.

В такой ситуации самым уязвимым оказывается не Мариуполь, крупный индустриальный центр с полумиллионным населением, с немалым числом капитальных каменных зданий, город, который неплохо укреплен.

Устраивать второе Алеппо в центре Европы — это последняя вещь, которая нужна Путину

А вот молниеносная "хирургическая" операция в почти "безлюдном" районе, где нет серьезных препятствий, прочных укреплений и большого количества украинских войск, по захвату Таврийска и Новой Каховки, по установлению контроля за каналом, выглядит намного более привлекательно.

К тому же, такой плацдарм в южной части Херсонской области относительно легко удерживать. Его южная часть – это херсонский берег Черного моря, его оборону обеспечит Черноморский флот, обладающий очевидным преимуществом над украинским. Северо-западную и северную часть плацдарма защищает широкий Днепр в его нижнем течении. Юго-восточная часть плацдарма почти полностью блокируется косами Арабатская стрелка и Бирючий остров и российскими кораблями в Азовском море. Единственной сухопутной границей плацдарма оказывается полоса восточнее рокадного шоссе Геническ – Каховка длиной порядка 150 км, которая требует усиленной охраны. Для группировки в 80 тыс. чел. — это решаемая задача.

— Судя по последним действиям украинской власти, а это введение военного положения и учения военных, она, как и армия, скорее всего, будет готова отбить такое наступление. Тогда возможно прямое столкновение между украинскими военными и российскими?

— В таком случае это будет прямое столкновение.

Новости Путин готов воевать в ближайшие месяцы или даже недели

— Страны НАТО могут задействовать какую-то реальную помощь, а не только слова обеспокоенности?

— Эксперты говорят об этом. Но есть дистанция между пусть даже высокопоставленными экспертами и решениями действующей администрации. Что они будут делать сейчас – сейчас сказать невозможно. Это качественно новая ситуация. Имеющийся опыт общения с Западом показывает, что наши представления о нем отличаются от того, что происходит в реальности. Это не значит, что они не будут действовать, но они могут действовать не совсем так, как мы ожидаем.

— То есть страны НАТО, как и Запад в целом, не готов отдавать свои жизни за жизни украинцев?

— В целом – да.

— Готов ли Путин воевать с НАТО?

— Думаю, что нет.

Владимир Путин

— Но он постоянно угрожает западному военному Альянсу.

— Мы возвращаемся к вашему первому вопросу о применяемой Путиным тактике. Он надеется, что западные лидеры не выдержат ее психологически. Для Запада и НАТО ценность человеческой жизни очень высока, в отличие от Путина. Поэтому сейчас вопрос заключается не столько в том, кто каким вооружением располагает, в том числе числом ядерных боеголовок, а в готовности лидеров их применить. Мы видели в истории примеры, когда противник, обладавший меньшими ресурсами, но большей наглостью, одерживал победу.

— Если Путин все-таки решится захватить водохранилища в южной части Украины, то какой промежуток времени самый опасный?

— Согласно одной точки зрения – с момента избрания нового президента до его инаугурации. То есть уже появился новый президент, но он еще не вступил в свои права. С другой стороны, действующий президент еще имеет юридические права, но политическая и психологическая поддержка общества уже ушла к другому.

Политическая поддержка нынешнего президента Порошенко оказывается весьма ограниченной, что показала процедура введения военного положения. Да, решение принято, но видно, насколько уязвимой является его позиция. Поэтому нельзя исключить, что ситуация до избрания президента является даже более уязвимой, чем ситуация после выборов. После выборов все-таки будет лидер, обладающий поддержкой примерно десяти миллионов украинцев.

Если считать, что наиболее опасной является ситуация до выборов, то наиболее удобной для агрессии оказывается период западного Рождества. Руководство стран НАТО в это время будет находиться в наименьшей степени готовности к возможному ответу.

С этой точки зрения становится понятнее, почему 25 ноября в Кремле случилась такая истерика по поводу украинских моряков. Их так хотелось спровоцировать на открытие огня, что можно было бы затем использовать в качестве казуса белли для начала военной операции.

Сергей Лавров ведь уже несколько раз заявлял об "украинских террористах", якобы мечтающих взорвать Керченский мост. Выступая в Буэнос-Айресе на пресс-конференции, Путин тоже ведь сказал, что будто бы украинские моряки шли для того, чтобы взорвать Керченский мост. То есть даже после того, как ФСБ сосчитала все патроны на борту всех катеров, Путин не постеснялся заявить, что украинцы шли взрывать мост. Почему это важно? Потому что это показывает, как Путин пытался внушить своим слушателям – журналистам ли из его пресс-отряда (или же лидерам двадцатки), как он хотел бы представить миру Керченский бой.

Если бы украинцы ответили на атаку своим огнем, то это можно было бы представить в качестве диверсионной операции по подрыву Керченского моста. Поэтому, с точки зрения Путина, это оправдало бы его военную операцию по обеспечению безопасности Крыма. Иными словами, замысел уже есть. И подготовка уже проведена. Нужен был только удобный повод. Но украинские моряки этого повода не дали.

— Кстати о Керченском мосте. Специалисты утверждают, что мост на самом деле экономически для России не пригоден.

— Керченский мост достоин только одного – разбора и ликвидации. Это мост под названием "удав" в самом прямом смысле этого слова. Его заниженная арка не пропускает 44% судов, которые раньше проходили в Мариуполь и Бердянск. По ширине он гораздо уже, чем другие мосты. Само автомобильное полотно построено буквально над уровнем воды, плюс к этому прикреплены специальные счеты, которые запрещают проход любых судов, в том числе маломерных и лодок.

Керченский мост

16-ти километровый Керченский пролив перевязан удавкой, при которой остается только один проход – Керчь-Еникальский канал, контролируемый ФСБ. Иными словами, это такой фсбшный мост, который удушает экономику не только Мариуполя и Бердянска. Грузооборот Мариупольского порта упал на 17% в прошлом году из-за строительства моста, и на 50% в этом году.

Мост создан для того, чтобы удушить украинскую экономику восточной Украины. Поэтому он не нужен ни России, ни Украине

— Путинскую агрессию может остановить отключение банковской системы SWIFT и эмбарго на продажу нефти и газа? Спецпредставитель по Украине Курт Волкер как раз говорил недавно, что отключение SWIFT возможно.

— Первое, в принципе это возможно, но есть одно "но". Если о чем-то постоянно говорят, то вероятность осуществления такой меры снижается. Про отключение SWIFT слишком много и долго говорят. Как известно, лающая собака не кусает.

Второе, отключение SWIFT не сможет полностью заблокировать банковскую систему РФ, потому что SWIFT – это лишь одна из систем коммуникации. Да, она современная и удобная. Но платежки можно проводить и по электронной почте, и по телеграфу, и по телефону. До 1973 г. SWIFTа не было, но банки же работали. Есть разные системы связи. Да, SWIFT – наиболее развитая и безопасная, но могут быть и другие. Ее отключение создаст дополнительные трудности, но не остановит работу банковской системы.

И, наконец, третье соображение. Когда танки уже идут по степи, а самолеты с десантом подлетают к месту его выброски, то никакие санкции их не остановят.

Танки останавливают только другие танки. Или иные подобные средства

До тех пор, пока решение о вторжении не принято, можно предполагать, какие решения могут приостановить возможную агрессию. Но если приказ уже отдан, то никакие санкции сами по себе ее не остановят. Для этого нужны другие инструменты.

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