Путин готовит бойню? В России внезапно решили вернуть "военную тайну"

В России хотят вернуть понятие "военная тайна", которое будет полностью учитывать армейскую специфику и будет более широким, нежели закон "О гостайне".

Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на источники в Министерстве обороны России. Относиться к военной тайне будет информация о дислокации войск, наименование и структура воинских частей, данные о вооружении и численности войск, а также о внутренней обстановке в частях.

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Уже в 2020 году будет разработан полный список сведений, попадающих под военную тайну. За ее разглашение предусматривается уголовное наказание.

Военное обозрение

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россия постоянно занижает "гласные" объемы своего военного бюджета, благодаря чему при якобы небольших объемах ухитряется постоянно анонсировать новые вооружения.

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