ЦЕННОСТЬ - ЖИЗНЬ, А НЕ ЗРЕЛИЩА

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что традиционного парада 14 июля в Париже не будет из-за эпидемии коронавируса, чтобы исключить возможность распространения инфекции. И это при том, что Франция уже выходит из пандемии и постепенно открывает свои границы. Число заболевших снижается, ежедневно погибающих от болезни – тоже.

Россия, напротив, по мнению ВОЗ, только восходит на "плато" эпидемии. Число заболевших колеблется в узких пределах 8500-9000 в день. Число смертей не становится, к сожалению, меньше. В этой эпидемиологической ситуации проводить массовые мероприятия, на которые должны собраться сотни тысяч людей – сущее безумие. Организаторы парада победы в городах России будут ответственны в умышленном создании условий для массового причинения вреда здоровью людей, повлекшего летальные исходы.

Так что парад 24 июня, даже на уровне его подготовки, тем более – проведения – тяжкое преступление. И ради чего? Чтобы показать кому-то что-то? Жизни людей бесценны. Путин уже проявил равнодушие к гражданам в дни тяжелейших испытаний. Не разжал кулачок с монетками, не помог бизнесу и множеству оставшихся без доходов семей. Теперь он гонит на Россию новую волну эпидемии, как будто того, что уже есть, ему мало.

Поведение Путина очень ясно демонстрирует, что он не современный европейский политик, руководствующийся принципами гуманизма, как Макрон, а просто честолюбивый изверг, на подобии своего друга-соперника Лукашенко.

Можно только приветствовать, что губернатор Пермского края отказался от парада 24 июня. Надеюсь, за ним последуют и другие ответственные главы регионов, которые заботу о гражданах ставят выше лояльности амбициозному и давно утратившему чувство реальности тирану. https://www.svoboda.org/a/30654494.html

Я призываю также и руководство моей Русской Православной Церкви продлить карантин по крайней мере до Петрова дня 12 июля. Возвращение людей в храмы, конгрегационные богослужения, которые планируется начать с навечерия Троицы, то есть с завтрашнего дня, - безусловно вызовут новый подъем заболеваемости. Церкви ни в коем случае нельзя подражать безответственной государственной власти России, а вести себя ответственно.

Господь Иисус Христос пришел, чтобы давать, а не отбирать жизнь и здоровье людей и если Он попустил пандемию, с этим надо считаться. Об этом нельзя забывать служителям Христовым, да и светским властям, тоже.