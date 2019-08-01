"Путин Гиркина не отдаст": Радзиховский дал прогноз по MH17

В деле о сбитом над Донбассом пассажирском самолете Boeing MH17 Малайзия по неизвестным причинам занимает твердую пророссийскую позицию.

Если дело дойдет до суда – национального, международного или трибунала, – его решение будет иметь пиаровский, а не юридический эффект. Такое мнение OBOZREVATEL высказал российский журналист Леонид Радзиховский.

Комментируя последнее заявление министра иностранных дел Малайзии, призвавшего не спешить называть Россию виновной стороной до официальных результатов расследования, журналист заметил: "Малайзия твердо занимает пророссийскую позицию в этом вопросе. Эта позиция прослеживается уже не первый год. Она в более или менее пристойных формах отстаивает позицию, что Россия не виновата, что Запад устраивает против России политическую провокацию. Собственно, она повторяет ровно то же самое, что говорит Россия".

Работы на месте крушения МН17

Радзиховский признался, что не знает ответа на вопрос, почему это происходит – видимых оснований для этого нет. Тем не менее, он предположил: "Может быть, она занимает позицию не пророссийскую, а антизападную".

Вместе с тем журналист спрогнозировал, что решение любого суда, который будет рассматривать дело о сбитом Боинге, "не будет иметь никакой обязательной силы". "Россия это решение не признает, никого не выдаст, ни Гиркина, ни кого-то еще, скажет, что ее не допустили к этому расследованию. Будет говорить то же самое, что она говорила все эти 5 лет, и что сейчас Малайзия говорит", – убежден он.

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