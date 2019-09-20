"Железный занавес": Путина уличили в подготовке бунта против Запада

Российский политолог допустил, что на последнем трехстороннем саммите по Сирии обсуждался вопрос формирования альтернативного Западу блока с участием России.

Такое мнение Дмитрий Орешкин высказал в блоге OBOZREVATEL. "Президенты Ирана, Турции и России обсуждали вопросы дальнейшего развития Сирии. Понятно, что значило это собрание. Оно обозначило ясное решение Путина о формировании блока, альтернативного Западу - политического, военного, цивилизационного, культурного, финансового", – сказал он.

По мнению политолога, этот блок имеет возможность дестабилизировать европейские политические режимы и усилить военную сплоченность Сирии, Турции и Ирана вокруг России. "В Сирии будут ужесточаться удары по Идлибу, понятно, что увеличится поток беженцев, понятно, что они будут бежать в Европу", – спрогнозировал он.

Владимир Путин на встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Рухани Официальный сайт президента РФ

"Это означает, что Путин возвращает Россию к советским временам железного занавеса, когда есть один блок, и ему противостоит другой", – резюмировал Орешкин.

Как писал OBOZREVATEL, 27 августа президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019 в Московской области, на которой обсудили конфликт в Сирии и поставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию.

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