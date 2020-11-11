Путин фактически проиграл войну за Нагорный Карабах, – Орешкин
Президент России Владимир Путин, похоже, проиграл войну за непризнанную республику Нагорный Карабах, однако молчит о своем поражении.
Такое мнение в интервью OBOZREVATEL выразил российский политолог Дмитрий Орешкин. Он подчеркнул, что после подписания между Азербайджаном, Арменией и РФ соглашения о прекращении боевых действий в регионе, со стороны Кремля не слышно никаких победных лозунгов в свою защиту.
"Он действительно не смог выполнить обязательства ОДКБ, выступил условным миротворцем. Инициатива все равно в руках азербайджанцев. Ведь Алиев на официальном уровне останавливает боевые действия, но никто не помешает ему партизанить наемников, боевиков или исламских фундаменталистов. А если они будут стрелять по армянах, то Алиев может сказать: "Извините, пожалуйста. Дело военное, я эту территорию не в полной мере контролирую. Это дикое поле", – отметил политолог.
Так он, в частности, прокомментировал решение президента РФ ввести на территорию Карабаха своих миротворцев. Орешкин предположил, что Путину "не очень хотелось туда влезать". Однако сделать этого глава страны-агрессора просто не мог, потому что он и так "вообще выглядит недостаточно победно" на фоне коллег – лидеров Азербайджана Ильхама Алиева и Турции Раджепа Тайипа Эрдогана.
"Путин выглядит достаточно бледно, но вот учитывая то, что он не может ссориться с Турцией и не хочет – с Азербайджаном и вообще мировым исламом, оказался в достаточно узком коридоре. У него не было других вариантов, кроме как попытаться разыграть миротворческую карту", – добавил Орешкин.
Как сообщал OBOZREVATEL
между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. После этого в Ереване вспыхнули протесты и начались погромы. Документ вступил в силу в 01:00 (с полуночи по киевскому времени) 10 ноября.
Президент России Владимир Путин заявил, что вводит в Нагорный Карабах миротворцев РФ. Утром 10 ноября страна отправила первых миротворцев в непризнанную республику.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнил, что в Нагорном Карабахе будет работать совместная миротворческая миссия, в которую войдут российские и турецкие военнослужащие.
11 ноября в сети опубликовали видео того, как миротворцы РФ вошли в Армению, а дальше колонна отправилась в Карабах.