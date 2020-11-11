Путин фактически проиграл войну за Нагорный Карабах, – Орешкин

Президент России Владимир Путин, похоже, проиграл войну за непризнанную республику Нагорный Карабах, однако молчит о своем поражении.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL выразил российский политолог Дмитрий Орешкин. Он подчеркнул, что после подписания между Азербайджаном, Арменией и РФ соглашения о прекращении боевых действий в регионе, со стороны Кремля не слышно никаких победных лозунгов в свою защиту.

"Он действительно не смог выполнить обязательства ОДКБ, выступил условным миротворцем. Инициатива все равно в руках азербайджанцев. Ведь Алиев на официальном уровне останавливает боевые действия, но никто не помешает ему партизанить наемников, боевиков или исламских фундаменталистов. А если они будут стрелять по армянах, то Алиев может сказать: "Извините, пожалуйста. Дело военное, я эту территорию не в полной мере контролирую. Это дикое поле", – отметил политолог.

Так он, в частности, прокомментировал решение президента РФ ввести на территорию Карабаха своих миротворцев. Орешкин предположил, что Путину "не очень хотелось туда влезать". Однако сделать этого глава страны-агрессора просто не мог, потому что он и так "вообще выглядит недостаточно победно" на фоне коллег – лидеров Азербайджана Ильхама Алиева и Турции Раджепа Тайипа Эрдогана.

"Путин выглядит достаточно бледно, но вот учитывая то, что он не может ссориться с Турцией и не хочет – с Азербайджаном и вообще мировым исламом, оказался в достаточно узком коридоре. У него не было других вариантов, кроме как попытаться разыграть миротворческую карту", – добавил Орешкин.

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