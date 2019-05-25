"Путин — это тупик": в России запаниковали из-за выходок Кремля

Регионы России испытывают значительное ухудшение своего положения и понимают, что жизнь при президенте Владимире Путине, который уже 20 лет находится у власти — это тупик.

Об этом свидетельствуют соцопросы фокус-групп российского социолога Сергея Белановского, сообщает телеграм-канал Кремлевский мамковед.

"Красноярск убежден, что Россия работает на оборонку и при Путине ничего хорошего уже не будет. Никто ни за что не отвечает, полное равнодушие. В Екатеринбурге люди говорят, что ухудшилась медицина, начинаются пытки в МВД и ФСБ, а СМИ все больше отвлекают внимание общественности от реальных проблем. Им надоело бесконечное вранье и отношения, как к второму сорту. Мол, чиновники жрут за наш счет и ведут себя по-хамски", — говорится в исследовании.

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Москвичи убеждены, что в нынешней российской политической модели нет никаких вариантов, кроме как ухудшения, а люди и власть — это два разных мира.

"Население дезориентировано и дезорганизовано. Понимает, что это тупик. В Якутске говорят об увеличении налогов, росте цен и безработице. Понимают, что Россию теперь ненавидит весь мир и что страна, из-за тотального контроля, стремительно двигается к 37-му году", — цитирует канал.

В одном из самых дальних регионов России, Магадане, население уверено, что Путин не считается с народом и ошибается, что он будет постоянно поддерживать его политику.

"Россия поссорилась со всем миром, везде вранье и агрессия. СМИ отвлекают нас проблемами Парижа, Венесуэлы, Украины, как будто мы не видим, что происходит у нас. Ухудшение в России идет по всем фронтам Наступила полная стагнация", — говорится в итоге.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России готовился масштабный теракт. ФСБ рассказала все подробности операции.

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