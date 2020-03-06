Путин едко потроллил Эрдогана и был "разоблачен" в сети

Во встрече президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Москве 5 марта обнаружили символический знак-напоминание о разгроме россиянами турок.

Об этом, в частности, свидетельствовала бронзовая скульптура по мотивам работы Евгения Лансере "Переход через Балканы", которая стояла на видном месте в кремлевском зале, где в начале своих переговоров лидеры делали заявления для прессы, пишет "Потитнавигатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Издание напомнило, что композиция посвящена подвигу русских солдат во время военной кампании 1877-1878 года, когда в ходе рейда Россия разбила последние турецкие части, которые заслоняли ей дорогу на Константинополь. Примечательно, что тогда в плен взяли почти всю турецкую армию – около 22 тысяч человек, среди которых трое генералов и более 700 офицеров.

Эрдоган и Путин pdmnews.ru

"Туркам тогда пришлось срочно просить о мире, в результате Россия получила южную часть Бессарабии, Батуми, государственность Болгарии была восстановлена, а территории Сербии и Черногории увеличились", – говорится в сообщении.

Путин провел беседу с Эрдоганом под часами "Переход через Балканы" politnavigator.news

Также отмечается, что в том же зале, где проходила встреча Путина с Эрдоганом, была установлена и еще одна скульптура – императрицы Екатерины Великой, при которой Российская империя отвоевала Крым.

Путин провел беседу с Эрдоганом под часами "Переход через Балканы" politnavigator.news

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поспешил оправдаться, заявив, что это всего лишь совпадение, поскольку часы со скульптурной композицией находятся в кремлевском зале очень давно.

"Эти часы стоят там 20 лет минимум. Ну конечно, это совпадение", – процитировал его объяснения "Подъем".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Во время встречи с главой России Владимиром Путиным в Кремле 5 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что эти переговоры облегчат ситуацию в сирийском Идлибе.

В результате лидеры двух стран договорились о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб.

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