Путин заговорил о поставках "сомнительной" российской вакцины от COVID-19 в Украину

Президент России Владимир Путин заговорил о возможности поставок в Украину российской вакцины от коронавируса, которая вызывала сомнения у экспертов.

Слова российского президента приводит РИА Новости. Речь идет "Спутнике V", разработанной совместно с российским Министерством обороны, которая была зарегистрирована в России в августе по ускоренной процедуре.

"Сразу могу сказать, что такая возможность существует", – сказал Путин.

Российский президент добавил, что в его окружении много близких людей, родственников и коллег сделали прививку от коронавируса. Также привилось почти все руководство Минобороны.

При этом, по словам Путина, вторая российская вакцина "Вектор" может получить регистрацию в середине октября. Уже сданы документы и проводится проверка препарата.

Также он анонсировал, что в России скоро появится и третья вакцина.

Как сообщал OBOZREVATEL, первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали еще в начале августа, ее разработчиком был назван центр Гамалеи. Вакцина якобы была создана на основе ДНК аденовируса и должна "формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции".

При этом ученые обеспокоены, что намерение России внедрить вакцину против COVID-19 "Спутник-V" до проведения ее полных испытаний может спровоцировать мутацию нового коронавируса.

А в Британии заявили, что клинические испытания "первой в мире" российской вакцины против коронавируса дали сомнительные результаты.