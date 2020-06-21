Путин допустил новый поход в президенты

Глава России Владимир Путин заявил, что, возможно, будет баллотироваться в президенты на новый срок, если правительство примет соответствующую поправку в конституцию.

Об этом о сказал в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" одного из российских каналов, передает ТАСС. При этом он призвал чиновников не искать ему преемника уже сейчас, а "заниматься своей непосредственной работой".

"Работать надо, а не преемников искать. Я для себя еще ничего не решил. Но не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, там видно будет", – высказался российский лидер.

Глава РФ добавил, мол, если принятия соответствующей поправки не будет, то через несколько лет, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти "начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников.

Отметим, что Путин абсолютно убежден в правильности предложения о поправках в основной закон РФ. По его словам, правильность этого "доказали и события последних месяцев".

"Действующая сегодня конституция принималась в особый период – в условиях острейшего внутриполитического кризиса, когда танки стреляли по парламенту и в Москве шли боестолкновения с жертвами. Сегодня, слава Богу, стабильная внутриполитическая ситуация, но есть и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на официальном сайте, где объясняется суть конституционных изменений в России, не упомянута главная поправка, которая позволяет действующему президенту Владимиру Путину снова переизбираться на этот пост.