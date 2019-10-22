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22 октября • обновлено в 14:32
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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Путин добивается капитуляции Украины

2.6т

Российский президент Владимир Путин в ходе телефонных разговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель вновь подчеркнул, что встреча в нормандском формате возможна только в случае его "тщательной подготовки"

Таким образом, проведение саммита вновь зависит от того, о чем договорятся советники глав государств и главы внешнеполитических ведомств. А дата – от сговорчивости Киева и готовности президента Украины Владимира Зеленского выполнить все условия, на которых будет настаивать Москва, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Владимир Путин

Владимир Путин

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И сам Зеленский, и его внешнеполитические советники нередко говорят о важности саммита нормандской четверки именно из-за надежд на его результативность. Зеленский вообразил, что сможет договориться на саммите с Путиным о прекращении войны – и это демонстрирует не только политический дилетантизм Зеленского, но и его упрямое нежелание – а может быть, и неспособность – понять, зачем Владимир Путин начал эту войну.

У Владимира Путина совершенно другой подход к нормандскому саммиту. Российский лидер тоже хочет результативной встречи, о чем он не раз говорил. Но он не собирается действовать "на авось", рассчитывать, что будет уговаривать Зеленского и западных партнеров во время встречи. Он хочет, чтобы все возможные договоренности были четко зафиксированы еще до того, как встретятся лидеры. И да, в письменном виде – как злополучная формула Штайнмайера.

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Путин нужен Зеленскому для того, чтобы уговорить российского президента прекратить войну. Зеленский нужен Путину для того, чтобы подписать капитуляцию Украины перед Кремлем. Никакой другой роли в Москве ему не отводят, ни в каком другом качестве он Путина не интересует. Главное – добиться этой капитуляции еще на стадии подготовки "нормандского саммита". И лучше – при поддержке западных посредников.

О чем Путин, по сути, открытым текстом сказал и Меркель, и Макрону.

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Место
Украина
Источник
Источник: espreso.tv
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
КТО КОМУ ОБЪЯВЛЯЛ ВОЙНУ, ЧТОБЫ ЕЕ ПРЕКРАЩАТЬ? Жыдопыдар ушастый Потников в своей ссыклявой нереальности.
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