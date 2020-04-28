Главная Новости
28 апреля • обновлено в 20:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Борис Вишневский
Борис Вишневский
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция "Яблоко") Все статьи автора

Путин: денег не будет, но вы держитесь и дальше

4.3т

Третье выступление из ново-огаревского бункера, где, как нас порадовал Песков, президент Путин коротает время на фактической самоизоляции, плавая в бассейне и занимаясь на тренажерах, и будучи счастливо избавлен от материальной заботы о завтрашнем дне.

С запозданием на два с половиной часа (он всегда, чтобы унизить собеседников, опаздывает - даже находясь в бункере).

Владимир Путин

Владимир Путин

Итог предсказуем.

Поток общих слов и глубокомысленных указаний ("обеспечить постоянный контроль за планами", "более четко строить прогнозы, стратегию и тактику", "вести мониторинг", "нарастить ресурс и готовность здравоохранения", "собранно строить работу по реализации принятых мер").

Сетования, что мы "пик еще не пройден", и мы "перед новым, самым напряженным этапом", "угрозы сохраняются".

А потому принудительные "каникулы" продлены до 11 мая.

Губернаторы "сохраняют дополнительные полномочия".

Правда, им велено не принимать решения "под копирку" (то есть, не списывать у Собянина).

Правительству, Роспотребнадзору и Госсовету велено до 5 мая подготовить "критерии и параметры поэтапного выхода из режимов ограничений".

Правительству поручено "разработать новый пакет неотложных мер по помощи экономике и гражданам" и готовить "масштабный план восстановления экономики и доходов граждан".

Реюмируем: еще две недели гражданам предложено держаться без помощи государства и выживать, как смогут. Оно помогать им не намерено.

Ни слова о том, что миллионам граждан уже элементарно не на что жить, не прозвучало.

Ни слова о том, что требуют все громче и громче: прямых выплатах гражданам из той самой "кубышки", где от них спрятаны их деньги. Этого требуют "Яблоко", независимые депутаты, Иноземцев и Гуриев, Навальный и Гудков, и даже осторожный Кудрин.

В ответ - угрюмое молчание. Видимо, с точки зрения президента, у граждан нет никаких прав на бюджетные закрома: это фонд благосостояния его самого и его свиты. Своего рода "общак", но только для своих. Для лучших людей города. Вон они, жмутся у стен бункера.

Зато можно 9 мая выйти на балконы и хором спеть "День Победы".

В любой нормальной стране после такого, третьего подряд, циничного игнорирования главной проблемы - нарастающей нищеты и необходимости прямых выплат гражданам, - уже давно бы прогнали с должности.

Четвертого выступления уже не понадобилось бы.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Борис Вишневский Борис Вишневский
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник: Facebook Бориса Вишневского
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
9
Смешно
21
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Вирус -Это манна небесная для него! Чем больше умрет пенсионеров тем целее фонд! Многоходовочка -однако!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Смирнов Сергей
Смирнов Сергей
ватка и это проглотит. Дохнуть будут, но пальцем не пошевелят чтобы вернуть СВОИ деньги
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Qurd Boz
Qurd Boz
Каждый народ достоин своего правителя. Голодайте, нищенствуйте сколько хотите...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Новости России

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9410.

    Вылечились: 992. Умерли: 239.

  • В мире заболели уже почти 3,1 миллиона человек, погибли – более 210 тысяч.

  • Китай подловили на вранье о происхождении коронавируса: что не сходится.

  • ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии: это еще не конец.

  • В Украине может не быть пика коронавируса: в Минздраве назвали ключевое условие.

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги