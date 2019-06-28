"Путин – дебилоид": россиянин указал президенту на нарушение и попал под суд

В России жителя Архангельской области Георгия Миняева суд обязал выплатить штраф за то, что он назвал президента Владимира Путина "дебилоидом" из-за непристегнутого ремня в КАМАЗе.

Ему придется заплатить 15 тысяч рублей, сказано в решении Архангельского суда. Отмечается, что мужчину признали виновным по закону об оскорблении власти за комментарий в социальной сети "Вконтакте".

Так, Миняев возмутился при просмотре видео, на котором Путин проехал по Крымскому мосту на грузовике, что президент не пристегнул ремень безопасности. Он оставил комментарий под роликом, в котором среди прочего фигурировало слово "дебилоид".

Георгий Миняев 29.ру

"Тогда Путин проехал на КАМАЗе по Крымскому мосту, не пристегнутый ремнем, без прав категории С, как я понимаю, ну и без страховки, судя по всему. Вот тогда я не выдержал, раз он, видимо, не знает, что водитель механического транспортного средства при движении обязан быть пристегнутым. Разозлился в тот раз, потому что у нас тут гаишники сильно докапывались за каждую мелочь, а для власть имущих эти законы не писаны", – прокомментировал Миняев инцидент изданию "29.ру".

При этом мужчина отметил, что на него не должен распространяться закон об оскорблении власти по двум причинам: во-первых, он отказался от российского гражданства и давно не пользуется паспортом, а во-вторых, скандальный пост он опубликовал 17 мая 2018 года, тогда как закон вступил в силу только в марте 2019 года.

Кроме того, Миняев выразил уверенность, что причиной его преследований стало участие в акции против стройки мусорного полигона в Шиесе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России заработал закон об оскорблении власти. Нарушителям грозит от 3 до 100 тысяч штрафа и 15 суток административного ареста. Кроме того, вся неугодная информация в интернете будет блокироваться.

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