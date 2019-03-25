"Путин давно дед": фанат "крымнаша" предложил главе РФ "уйти, а то проклянут"

Президенту России Владимиру Путину придется покинуть должность, поскольку иначе его либо проклянет народ, либо вынесет.

Такое мнение выразил крымский блогер, сторонник аннексии Крыма Александр Горный, передает "Эхо Москвы". Он добавил, что главный вопрос — когда же уйдет Путин.

"Никто не вечен и настанет время, когда и Владимиру Владимировичу придётся паковать кремлёвские чемоданы и уходить. Лучше уйти самому, чем вынесут. Сможет ли? Думаю, да, но главный вопрос — когда??? Наступает момент, когда даже самый мудрый и любимы правитель с рейтингом под 100% должен уходить, иначе проклянут", — написал Горный.

Он добавил, что для народа это вряд ли будет стрессом.

"Как отреагируют россияне, если Владимир Путин примет решение уйти, как минимум в сторону? Уверен, что никак, ну максимум удивление, вздохнут, поговорят неделю на кухне и всё. Единороссы будут громко плакать, и бить себя в грудь, но тоже недолго, пытаясь понять, куда и кому нести свои шкуры или куда уносить свои лапы и хвост", — отметил блогер.

Он подчеркнул, что Путина забудут очень быстро, несмотря на его желание быть с Россией "на века".

"Пока у Путина есть силы и позволяет уже далеко не юный возраст, он должен заложить либо новую российскую столицу, либо построить город в Крыму, который потом назовут его именем и обязательно аэропорт. Переименовать Москву никто не позволит, даже если ты самый великий и любимый правитель. А может ну это все к черту Владимир Владимирович? Может лучше пожить для себя и своих близких? Россию и без вас спасут, а вот время безжалостно даже к вам. Медицина тут бессильна", — предложил Горный.

"Сейчас Путина может спасти только смена правительства, которая хоть немного оживит статичную картинку путинского застоя. Это отсрочит остроту проблемы 2024 года на год-два, оживит экономику и даст людям надежду на изменения, а Путину на счастливую пенсию и старость. Путин уже давно Дед во всех смыслах и в этом есть своя прелесть", — подытожил он.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-главарь "ДНР" Гиркин заявил о клонах Путина. По его словам, клонов, как минимум, три.

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