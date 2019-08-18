Путин дал убить детей в Беслане? Вскрылся самый жестокий факт его власти в РФ

Президент РФ Владимир Путин одобрил приказ открыть огонь по захваченной террористами школе в Беслане в 2004 году, вследствие чего погибло 334 заложника, большинство из них дети.

Об этом в интервью "Крым. Реалии" заявил публицист, автор книги "Меньше знаешь – крепче спишь: дорога к террору и диктатуре в правление Ельцина и Путина" Дэвид Саттер, где спикеры подводили итоги 20-летия правления российского президента.

"Мы сейчас имеем дело с откровенной диктатурой. Это все было можно предсказать 20 лет назад сразу после прихода к власти малоизвестного ветерана службы безопасности Владимира Путина. Я думаю, уже тогда было очевидно, к чему это все приведет. Потому что мы видели, что правление Путина началось с взрывов домов, войны в Чечне, с массовой истерии по поводу так называемого чеченского следа в этих взрывах. Это очень хорошая подготовка для создания серьезной диктатуры", – сказал Саттер.

Владимир Путин

На вопрос журналиста, кто такой Путин, публицист ответил: "Путин – это человек, который одобрил приказ открыть огонь по спортзалу в Беслане, который был переполнен детьми и родителями, из огнеметов и гранатометов. Это Путин, которому очень хотелось иметь кольцо, принадлежавшее Роберту Крафту, президенту команды New England Patriots, и он не вернул его".

Фото: Андрей Петренко

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук теряет роль ответственного за "украинское направление" в Кремле.

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