Путин чувствует себя виновным перед детьми, – Белковский

Президент России Владимир Путин очень долго не занимался своими дочерьми и сейчас пытается загладить чувство вины перед ними.

Об этом заявил российский политолог Станислав Белковский в интервью главреду издания "Гордон" Алесе Бацман. Он уточнил, что не знает точного ответа на вопрос, любят ли главу РФ его дети.

"На этот вопрос не может быть ответа, я даже не знаю, люблю его или ненавижу. Скорее, я индифферентен к нему после долгих лет увлечения этим человеком", – сказал он.

По мнению политолога, дочери Путина "по-своему его любят".

"Во всяком случае, он сделал все возможное, чтобы загладить свое чувство вины перед ними... Естественно, это нарастает по мере его старения. Он больше к ним прислушивается и больше задумывается об их интересах. И не случайно Екатерине Тихоновой – одной из его дочерей поручен очень важный участок работы – все, что связано с генетическими исследованиями, борьбой со старением", – рассказал Белковский.

Свою роль в этом сыграло и то, что брак Путина и его бывшей жены Людмилы "не был идеальным", считает он.

"Поэтому тут независимо, хочет человек или нет, у него на бессознательном уровне чувство вины формируется. Сейчас он отдает долги, сделанные в 90-е и нулевые годы", – уверен политолог.

Частная жизнь Путина всегда была тайной для общественности – он тщательно скрывает информацию о собственной семье.

Известно, что он разведен со своей супругой Людмилой, с которой в браке прожил более 30 лет.

У него есть две дочери – Мария и Екатерина, обе живут под другими фамилиями и публично отрицают родство с главой РФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что российские журналисты нашли в сети фотографии вероятной внебрачной дочери Путина и Светланы Кривоногих – Елизаветы. Девочка предположительно родилась в 2003 году и имеет невероятное сходство с президентом России.

РосСМИ утверждают, что вероятная любовница Путина Кривоногих – мультимиллионерша, а их отношения якобы завершились еще в конце 2000-х.